Days Of Summer 2020 est la dernière annulation du festival sur le coronavirus

La peur du coronavirus a contraint les organisateurs de Days Of Summer à annuler le festival.



La croisière Days Of Summer 2020 a été officiellement annulée à la suite de la pandémie croissante de coronavirus. Le festival des bateaux de croisière devait être lancé à Miami le 1er juillet. Alors que les responsables de la santé continuent de partager les mises à jour concernant le coronavirus, le festival a annoncé qu’ils mettraient la sécurité des invités, du personnel et des artistes.

Après un examen attentif des risques pour la santé posés par la propagation du virus COVID-19, Days Of Summer annonce que sa troisième croisière annuelle et festival de musique hip-hop, qui doit s’embarquer depuis Miami le 1er juillet 2020, n’aura plus lieu. Le Days of Summer Cruise Fest accorde la priorité à la sécurité de ses passagers et avec la situation en évolution rapide entourant le virus, le festival a déterminé que la ligne de conduite appropriée consiste à annuler préventivement l’événement.

De plus en plus de concerts et de festivals ont été contraints d’annoncer leur annulation. Coachella a révélé que le COVID-19 les avait poussés à repousser le festival à octobre 2020. SXSW, d’autre part, a annulé son festival et sa conférence annuels et ne remboursera pas les billets. De plus, l’Ultra Music Festival de Miami a également annoncé qu’il annulerait les festivals sans qu’aucun remboursement ne soit offert aux acheteurs de billets.

La pandémie de coronavirus a non seulement empêché les festivals d’avancer, mais aussi les tournées. YBN Cordae a annoncé plus tôt dans la journée qu’il avait reporté le reste des dates de la tournée européenne à la suite de la peur. “Europe! L’homme ça me tue. Malheureusement en raison de l’interdiction de voyager, je dois rentrer chez moi aux États-Unis et reporter la tournée européenne. Des dates ultérieures seront fournies. J’ai hâte de vous donner cette expérience en direct, “, a-t-il écrit sur Twitter.

Nous vous tiendrons au courant de toutes les nouvelles liées au Coronavirus. Restez en sécurité et propre là-bas.

.