DC Comics a enfin révélé l’histoire de la véritable origine du Joker

L’un des éléments les plus intrigants du JokerLe personnage est sa trame de fond complexe et ses origines multiples. Bien que nous ayons fait des efforts pour lier le méchant à l’histoire d’origine de Bruce Wayne, gracieuseté de Batman de Tim Burton, la plupart des contes ont fourni des récits délibérément contradictoires, ajoutant encore au mystère du personnage. Plus récemment, la série Christopher Nolan Batman et Joker ont brouillé d’où vient le personnage et qui est le «vrai» Joker. Le dernier numéro du titre Batman de DC a cependant révélé ce qui semble être la véritable histoire d’origine du méchant qui jette une lumière nouvelle sur lui.

Le numéro 90 de Batman a intensifié un complot par lequel de nombreux adversaires du Dark Knight, y compris Catwoman, ont connu un plan secret pour commettre un crime «parfait» et prendre le contrôle de Gotham City. C’est Catwoman qui explique la vérité à Bruce et le rôle joué par le Designer, un méchant qui tire les ficelles à Gotham des coulisses. Le designer a apparemment convoqué Selina Kyle, Penguin, Riddler et Joker à une réunion secrète, où il leur offre une chance de faire avancer leur carrière criminelle en plein essor avec un plan directeur pour éliminer Batman.

Cependant, il semble que le temps que Joker a passé avec le designer l’ait conduit à une percée qui l’a transformé d’un criminel flamboyant à la figure qui allait devenir le plus grand ennemi de Batman. Bien que la nature exacte du plan à long terme du Joker ne soit pas montrée, l’histoire de Catwoman suffit à souligner que le Joker est passé à un nouveau niveau de mal, avec des conséquences pour l’avenir de Gotham. Il semble maintenant que ce soit une accumulation de l’arc “Joker War” dans DC Comics, qui comprend le nouvel amour du Clown Prince of Crime, Punchline.

Bien que les événements de Batman # 90, rassemblés par l’auteur de la série récemment nommé James Tynion IV, n’expliquent pas comment quelqu’un est devenu le Joker, ils nous disent comment le personnage a évolué pour devenir un cran au-dessus des autres membres des voleurs du Chevalier noir Galerie. Nous attendons certainement avec impatience la manière dont Tynion étend cette approche du Joker et sa relation avec Batman, ajoutant à ce qui continue d’être un ensemble diversifié de représentations du méchant sur la page et l’écran.