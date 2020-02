DC Comics dit au revoir à Margot Robbie qui joue Harley Queen | Instagram

Birds of Prey étant un échec dans les théâtres Warner a décidé dire au revoir à la belle actrice Margot Robbie qui incarne le méchant désormais anti-héros Harley Queen.

Harley Queen est l’un des personnages les plus acclamés de l’univers DC et Margot Robbie a été chargée d’interpréter ce personnage à deux reprises avec Suicide Squat et le film en cours Oiseaux de proie.

Les deux premiers ont sans aucun doute surpris tout le monde et je crée toute une avalanche de followers qui en voulaient plus, mais dans ce nouveau film déçu à tous puisque son charisme n’était pas suffisant.

Selon des sources, Warner Bros prévoit d’avoir doubles ou remplaçants pour l’avenir au cas où quelque chose arriverait. Tout comme il a également avoué l’introduction du personnage dans l’univers que Matt Reeves crée avec Robert Pattinson, mais l’actrice pourrait être une autre.

Matt Reeves veut inclure le Dr. Harleen Quinzel dans le prochain film de chevalier de la nuit, et tout indique que le personnage aura un nouvelle trilogie, et parce que le film est développé en dehors du DCEU, Margot Robbie ne pourra pas jouer cet anti-héros, donc le studio est déjà à la recherche d’une autre actrice Je peux le remplacer.

L’étude n’est pas pour rien de joyeux avec la mauvaise performance de Oiseaux de proie qui a eu dans les salles donc si cette nouvelle actrice réussit à mieux interpréter le personnage et remporte l’approbation des fans, envisagera de remplacer Robbie certainement.

Cela la gardera sûrement avec pression sur l’artiste depuis son rôle de Harley Queen est en danger.

Comme on nous l’a dit, ce ne serait pas la seule Harley qui pourrait exister puisque si une suite est faite de Joker le plus sûr est que le Dr. Harleen Quinzel apparaissent également dans le film de sorte que vous auriez déjà trois actrices différentes jouer le même personnage

