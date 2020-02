DC Comics l’appelle officiellement à quitter avec Supergirl en mai

Tout ce qui a un début doit avoir une fin, et il semble que DC Comics achèvera son volume actuel de Super Girl plutôt tôt que tard. C’est vrai, les amis, le dernier numéro de la course de Kara Zor-El sortira en kiosque et dans les médias numériques en mai.

Supergirl a été très occupée récemment sur le petit écran. Elle vient juste de sauver la situation dans l’événement de croisement épique “Crisis on Infinite Earths” et en ce moment, les fans attendent avec impatience le 100e épisode de sa propre série, qui est actuellement dans sa cinquième saison. Ainsi, alors que la version du personnage de Melissa Benoist montre peu de signes de ralentissement, son homologue de bande dessinée semble être sur le point de sortir cet été.

La triste nouvelle a été dévoilée dans les sollicitations de DC de mai 2020, qui ont révélé des révélations choquantes sur le héros kryptonien. Selon la description du dernier problème, Supergirl est considérée comme une menace importante par le gouvernement des États-Unis et afin de prouver qu’elle est un héros, elle doit arrêter ce que l’on appelle un «super orage». Même si elle a prouvé à maintes reprises qu’elle est ici pour protéger les habitants de la Terre, elle doit encore le faire une dernière fois.

Voici le synopsis du dernier numéro:

Considérée comme une menace par l’armée américaine, Supergirl est maintenant une méchante recherchée! Le général Corvid est venu pour notre héros – et elle n’abandonnera pas jusqu’à ce que Kara soit partie pour de bon. Pendant ce temps, le super orage fait rage plus fort que jamais, tandis que des centaines restent impuissants contre lui. Supergirl peut-elle prouver qu’elle est le héros que les gens pensaient qu’elle était? Ou va-t-elle laisser tomber tout le monde, y compris elle-même? Découvrez-le dans la conclusion de la série palpitante!

Pour ceux qui se demandent pourquoi son voyage touche à sa fin, il n’y a pas de raison officielle pour l’annulation. Mais malgré un film sur grand écran en préparation et le succès de la longue série télévisée, cette bande dessinée particulière de la célèbre super-héroïne de DC tire malheureusement à sa fin.

Peut-être que ce sont les faibles ventes à blâmer, ou peut-être qu’un autre récit est en préparation? Quoi qu’il en soit, les fans peuvent récupérer Supergirl # 42 le 27 mai. Et en attendant le dernier chapitre de la bande dessinée de Kara Zor-El, ils peuvent toujours profiter des nouveaux épisodes de la cinquième saison de Super Girl, qui est actuellement diffusé sur The CW.