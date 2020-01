DC Fan découvre une nouvelle connexion avec Batman In Joker en 1989

Joker se distingue des précédentes représentations cinématographiques du Clown Prince of Crime, avec Arthur Fleck de Joaquin Phoenix étant un personnage très différent de l’ennemi juré de Batman joué par des personnages comme Jack Nicholson, Heath Ledger et Jared Leto. Malgré cela, il existe encore quelques liens avec le passé du méchant disséminés dans le film. Par exemple, les fans ont déjà repéré des hochements de tête à la fois à Ledger et à la franchise Batman 66.

Voici un autre lien soigné qui n’a jamais été remarqué auparavant, qui rappelle une scène mémorable du film Batman de 1989, réalisé par Tim Burton et mettant en vedette Nicholson dans le rôle de Jack Napier. Comme l’a noté l’utilisateur de Reddit u / googsmaster24 sur le subreddit r / MovieDetails, il y a une peinture sur le mur du salon de Fleck dans Joker qui est également apparue dans Batman 89.

Voyez par vous-même dans l’image ci-dessous:

La peinture apparaît dans le film de Burton lorsque le Joker et ses hommes de main envahissent la galerie d’art du Gotham Museum, vandalisant des œuvres d’art au fur et à mesure – Le “Partyman” de Prince est mémorablement entendu sur la bande originale de cette séquence. Le dernier portrait qu’ils ont vu ruiner est celui-ci. Intitulé «Boy in Blue», il a été peint par Thomas Gainsborough en 1770 pendant la période rococco.

C’est une façon très obscure de relier les deux représentations du Joker, à tel point que, honnêtement, cela aurait pu facilement être une coïncidence de la part des concepteurs de décors du Joker et non un hommage délibéré à Nicholson. Même si c’est le cas, cependant, c’est toujours une connexion involontaire amusante au passé du personnage. Et la preuve que les fans de super-héros sont si bons à localiser les œufs de Pâques qu’ils parviennent parfois à faire les leurs.

Joker est en lice pour 11 nominations – dont Meilleur film, Acteur et Réalisateur – aux Oscars de cette année, la cérémonie ayant lieu le 10 février dans quelques semaines. Une suite semble également certaine à ce stade, mais n’a pas encore été officiellement annoncée.