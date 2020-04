DC Fans Roast Warner Bros.Après avoir souhaité un bon anniversaire à Amber d’Aquaman

Depuis que Johnny Depp et Amber Heard ont mis fin à leur mariage en 2017, ils sont coincés dans une bataille juridique traînante et continue qui ne cesse de devenir de plus en plus compliquée. Les deux stars affirment avoir été abusées lors du mariage, bien que la plupart des informations que nous avons vues récemment impliquent Aquaman actrice comme instigatrice de nombreux incidents.

Certains des éléments de preuve les plus accablants contre Heard comprennent des documents judiciaires qui révèlent qu’elle a déféqué sur le lit de Depp, une déclaration du gestionnaire de la succession de Johnny qui dit qu’elle l’a abusé pendant que ses enfants étaient présents dans la maison, et des allégations selon lesquelles elle a jeté une bouteille de vodka à lui, qui lui a coupé le doigt.

Mais il semble que Warner Bros. soit prêt à regarder au-delà de tout cela. Ou du moins, celui qui gère le compte Twitter Aquaman est, comme ils ont posté un message de joyeux anniversaire à Amber plus tôt dans la journée, que vous pouvez voir ci-dessous:

Joyeux anniversaire Amber Heard! Voici une journée inoubliable 💙 pic.twitter.com/mfUqVzozLE – Aquaman Movie (@aquamanmovie) 22 avril 2020

Cliquer pour agrandir

Bien sûr, Internet n’a pas très bien pris cela, avec beaucoup de gens appelant WB sur Twitter pour soutenir l’actrice. Et vous pouvez trouver ci-dessous un échantillon de ce que les gens disent:

#JusticeForJohnnyDepp Amber Heard a agressé Johnny Depp lorsque ses enfants étaient dans la maison: «J’ai vu Amber se précipiter sur Johnny, le griffant, le tirant et le tirant agressivement.» Https://t.co/wIor3oTubv – Soutenez Johnny Depp (@MyGrindelwald) 22 avril 2020

“J’ai commencé un combat physique – l’agresseur en série AH #JusticeForJohhnyDepp pic.twitter.com/shEZHoHvvr – Soutenez Johnny Depp (@MyGrindelwald) 22 avril 2020

Cette femme a admis à plusieurs reprises avoir abusé de son mari, elle a été arrêtée pour avoir abusé de sa femme, mais bien sûr, tweetons à son sujet parce qu’elle est jolie et que les fans masculins la regardent. Les femmes ne sont jamais confrontées aux conséquences de leurs actes lorsqu’il s’agit d’être des agresseurs connus. 🙄 – Champs de fraises. (@sunflxwervolsix) 22 avril 2020

“Et Johnny, chaque fois qu’il était blessé … il était juste très dramatique à ce sujet.” Pic.twitter.com/48EZXlxqYb – 🏴‍☠️ (@jacxpearl) 22 avril 2020

#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/KQZQ9ur6Iy – La fille de Johnny Depp 🍩🍉🍩 (@JDeppS_girl) 22 avril 2020

https://t.co/9S6dASCFBy – MadDepphead (@deppsvideos) 22 avril 2020

#badlook #justiceforjohnny pic.twitter.com/1DS4PyFzmv – sam (@samjrakoh) 22 avril 2020

pic.twitter.com/StvwxTeukg – Quoi (@jagsmatrix) 22 avril 2020

#AmberHeardBelongsToPrison les gens veulent la voir en costume orange. Je ne peux pas attendre ça. pic.twitter.com/VpOC9BC8HI – 🐦 T w e e t i e B i r d 🐦 (@Sarah_Zarin) 22 avril 2020

Uhhhhhh pic.twitter.com/vunJUyplwi – Mr.Bungle fan 5ever (@ cobaltfalcon121) 22 avril 2020

Oh regarde, c’est l’agresseur! pic.twitter.com/yBXN2pLm1z – KeepRocking (@ véritéhurts06) 22 avril 2020

alors tu soutiens toujours cet agresseur – 𝐧𝐚𝐭𝐚𝐬𝐣𝐚 | 139 (@deppsintentions) 22 avril 2020

pic.twitter.com/Mpae2MVtU9 – Aurora ◻️ ⬅️ 1,5m ➡️ #JusticeForJohnny (@MsAuroraGilmore) 22 avril 2020

vous êtes tous cool avec les abuseurs admis et en série? je l’ai eu 😬 pic.twitter.com/Ezt6oWOu0Y – mandy (@queenbpip) 22 avril 2020

Oui, il ressort assez clairement de ces réactions que les gens ne sont pas trop enthousiastes à l’idée que Warner Bros montre son soutien à Amber étant donné ce dont elle est accusée. Et au fur et à mesure que chaque nouvelle histoire éclate sur sa relation avec Johnny, de plus en plus de gens semblent se ranger du côté de la star de Pirates des Caraïbes.

Bien sûr, ce n’est pas comme s’il était complètement innocent dans tout cela non plus, mais il semble que Heard ait été beaucoup moins une victime que ce qu’elle se représentait initialement. Là encore, jusqu’à ce que tout soit réglé au tribunal, nous ne connaîtrons jamais la véritable histoire, mais à en juger par les réponses à ce Tweet, il est clair que beaucoup de Aquaman les fans n’ont aucun intérêt à voir l’actrice revenir pour la suite.