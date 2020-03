DC Universe lance la bande-annonce complète de la deuxième saison de Harley Quinn

DC Universe a publié la bande-annonce complète de la deuxième saison de Harley Quinn.

En novembre 2019, DC Universe a lancé une nouvelle série animée intitulée Harley Quinn avec la star de The Big Bang Theory Kaley Cuoco fournissant la voix de l’héroïne titulaire. Maintenant, la deuxième saison de la série devrait débuter le mois prochain et DC Universe a publié l’aperçu complet pour donner aux fans un aperçu de certains des nouveaux arrivants de l’émission.

Bien sûr, la nouvelle bande-annonce réunit les fans avec des favoris de retour comme Poison Ivy et King Shark. Cependant, le nouvel aperçu donne également aux fans leur dernier aperçu des nouveaux ajouts à la distribution de personnages tels que Catwoman et M. Freeze.

Voici le synopsis de Harley Quinn de DC Universe:

Harley Quinn suit les aventures de Harley après sa rupture avec le Joker et se lance seule dans cette nouvelle comédie animée pour adultes. Avec l’aide de Poison Ivy et d’une équipe hétéroclite de castoffs de DC, Harley essaie de gagner un siège à la plus grande table de la méchanceté: la Légion du Destin.

Harley Quinn présente les talents de voix de Kaley Cuoco en tant que Dr Harleen Quinzel / Harley Quinn, Lake Bell en tant que Dr.Pamela Isley / Poison Ivy, Diedrich Bader en Bruce Wayne / Batman, Alan Tudyk en Joker, Ron Funches, Wanda Sykes, Natalie Morales , Jim Rash, Giancarlo Esposito, Jason Alexander, JB Smoove, Tony Hale en tant que Dr Edgar Cizko / Doctor Psycho, Christopher Meloni en tant que commissaire James Gordon et Rahul Kohli en tant que Dr Jonathan Crane / Scarecrow avec la saison deux en ajoutant Sanaa Lathan en Catwoman et Spider-Man 2 étoiles Alfred Molina comme M. Freeze.

La deuxième saison de Harley Quinn sera diffusée sur DC Universe le 3 avril 2020.

