DCappella “All I Want” est sorti

Le groupe DCappella de Disney a sorti une reprise de “All I Want”, de la série Disney + Original, High School Musical: The Musical – The Series.

DCappella est la première sensation de chant a cappella de Disney Music Group avec 7 chanteurs de classe mondiale. Connu pour ses classiques réinventés du recueil de chansons Disney, le groupe s’est initialement réuni à la suite d’une recherche à l’échelle nationale des meilleurs talents d’interprète vocal a cappella et scène.

Cette chanson est disponible sur les plateformes numériques dont Spotify et Amazon.

Découvrez la chanson ci-dessous:

Que pensez-vous de cette pochette?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

