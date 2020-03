De Animal Crossing à Street Fighter: les femmes dans les jeux vidéo

L’industrie du jeu vidéo n’a jamais été exactement un champion de l’égalité des sexes: malgré le fait que certains de ses personnages les plus emblématiques – tels que Lara Croft ou Samus – sont des figures féminines, dans le monde du divertissement numérique, il existe d’innombrables histoires de harcèlement, mauvais traitements ou tout simplement Portes fermées pour les femmes qui souhaitent se consacrer professionnellement à la création de ces belles et amusantes œuvres d’art.

Cependant, de nombreuses femmes ont réussi à briser les barrières au travail dans cette industrie dominée par les hommes… et leurs histoires méritent d’être connues.

Comme tous les mercredis, Érika Ábrego– mieux connu sous le nom de @ catpow3r – nous a rendu visite sur le stand de #SopitasXAireLibre pour parler de nos jeux vidéo bien-aimés et cette journée avait une section très spéciale préparée. Nous avons discuté de certaines des femmes les plus prospères de l’industrie et de leur travail, ce qui nous a fait des soirées heureuses.

Par exemple, nous avons parlé Yoko Shimomura.

Le nom ne vous ressemble pas beaucoup, n’est-ce pas? Eh bien les estimés et les talentueux Yoko est l’auteur-compositeur de toute la musique de Street Fighter II. Des rolotas monophoniques pures qui continuent de susciter la nostalgie. Nous parlons également du réalisateur de la série à succès Traversée d’animaux.

Alors que les chansons de Final Fantasy XV dans la cabine de #SopitasXAireLibre, la conversation avec @ catpow3r nous a amenés à parler de Jade Raymond, le producteur derrière Assassin’s Creed. La vérité est que la conversation est devenue bonne, la musique meilleure et les histoires de femmes talentueuses dans l’industrie du jeu vidéo ne sont pas perdues. Écoutez-le ici: