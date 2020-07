De courtes vidéos haute couture complètent les défilés de la Fashion Week de Paris, qui commence aujourd’hui

▲ La créatrice française Julien Fournie pose avec son mannequin, la Tchèque Michaela Tomanova, lors de l’enregistrement de son clip pour le numéro de Paris.

Paris. Sans public, applaudissements ou selfies, Paris fête ce lundi sa première Fashion Week numérique, avec de courtes vidéos haute couture qui chercheront à alimenter la magie des podiums avec une ingéniosité technologique.

L’agitation fashionista qui envahit Paris en ce moment sera remplacée par les clics des internautes connectés à une plateforme numérique. Du simple curieux à l’acheteur avec un chéquier dans un grand magasin, chacun découvrira les collections en même temps.

Entre lundi et mercredi, des marques de haute couture, dont de grandes maisons comme Dior et Chanel, défileront virtuellement. Givenchy et Armani seront absents.

Jeudi, la mode masculine prendra le relais pendant cinq jours, avec de nouvelles marques invitées comme le jeune designer espagnol Archie Alled-Martínez.

YouTube, Google, Instagram, Facebook … La Fashion Week sera également vécue sur les réseaux sociaux. L’objectif est que les collections continuent de toucher le public, malgré le manque d’images glamour des défilés parisiens, idéales pour faire le tour du monde.

Sans surprise, l’industrie de la mode est à la croisée des chemins: frappée par le ralentissement provoqué par la pandémie, cible de critiques croissantes pour incitation à la consommation continue et pour son modèle non durable, les marques sortent de l’isolement touchées économiquement et tournées vers l’avenir avec beaucoup de questions.

La Digital Fashion Week était le seul moyen de montrer le travail accompli et de reprendre l’activité de ces entreprises, résume Gilles Lasbordes, PDG du salon Première Vision français.

Londres a également organisé son calendrier de parade en ligne en juin et Milan fera de même à partir du 14 juillet.

La Fédération française de haute couture et de mode a proposé aux entreprises de réaliser des vidéos d’une durée maximale de 20 minutes. Mais, par exemple, le designer Xuan Thu Nguyen n’aura besoin que de quatre pour ne présenter que quatre looks.

Il s’agit d’une vidéo artistique, que les gens pourront voir autant de fois qu’ils le souhaitent, je la trouve plus intéressante que de présenter toute une collection, a expliqué cette hollandaise d’origine vietnamienne.

A la pointe de sa signature, cette créatrice est à l’aise avec ce format. Il ne sert à rien de créer autant de robes (pour un spectacle). Dans chaque collection, il y a un thème qui décline: long, court, bleu, rouge … C’est du gâchis, a-t-il ajouté.

L’Italien Maurizio Galante approuve également cette expérience: le défilé et la vidéo sont comme le théâtre et le cinéma, avec des langues complètement différentes. Dans le premier, les énergies circulent, mais nous manquons beaucoup de détails; dans le second, le message que nous voulons transmettre est passé avec succès.

Pour Xuan, cette nouvelle normalité à la mode n’est qu’une pause, avant de revenir sur les pistes.

Il pourrait vivre sans les défilés, mais je pense qu’à la fin on finit par le manquer, a-t-il dit.

Une opinion partagée par d’autres entreprises emblématiques est que le luxe est émotion et rien n’est aussi émotif qu’un véritable laissez-passer. L’électricité de ce moment créatif, les délais, l’adrénaline …, a récemment souligné le président de Dior, Pietro Beccari.