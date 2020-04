De crise cardiaque! Amaia Romero a partagé une photo devant le miroir et les réseaux explosent.

Le gagnant de «OT 2017» a révolutionné les réseaux sociaux en publiant une charmante photo, Look what a beauty!

15 avril 2020

Amaia Romero Arbizu, artistiquement connu comme Amaia, Elle est un auteur-compositeur-interprète, musicien et compositeur espagnol, qui s’est fait connaître dans le monde artistique après avoir participé à Operación Triunfo 2017, en étant l’heureuse gagnante.

Amaia C’est une autre grande célébrité qui a décidé de partager ces jours d’enfermement social en montrant ses disciples au jour le jour de sa vie. À cette occasion, le vainqueur de l’Operación Triunfo 2017 a choisi de faire quelque chose de radicalement différent, comme il est de coutume.

Dans l’image apparaît la belle Amaia Son côté le plus frappant et le plus tentant brille et il a marqué un perchoir des plus suggestifs dans sa chambre. Gaine dans une jolie chemise de nuit rouge, une couleur qui améliore ses grandes qualités et avec un téléphone à la main, elle se vante de la façon dont elle passe un bon moment à la maison.

De toute évidence, cette superbe carte postale était remplie de commentaires sans fin, flattant la beauté de Amaia, Parmi les messages reçus par l’artiste figurait celui de l’acteur et réalisateur Javier Calvo “Je t’aime, tu es le meilleur”.

Et quelle opinion donnez-vous à cette carte postale?

