De crise cardiaque! La fille de papa Yankee est partie pour en savoir plus sur le compte

Daddy Yankee, en plus d’être un chanteur de reggaeton talentueux, s’est révélé être un super papa!

24 janvier 2020

Et comment le prouvez-vous, votre fille Jesaaelys Ayala Il utilise la plate-forme YouTube pour proposer des tutoriels de maquillage, en plus de ses looks cosmétiques, il conquiert ses followers avec ses incroyables tenues modernes.

N’oubliez pas que Jesaaelys Il a subi un changement physique retentissant, où il a décidé de perdre du poids. Aujourd’hui, la fille de l’artiste portoricaine a un corps sculptural, donc son compte Instagram est toujours rempli de photos montrant ses incroyables attributs.

Jesaaelys Ayala a paralysé les réseaux

Dans l’un de ses derniers instantanés, il a partagé Jesaeelys Dans les réseaux sociaux, la belle jeune femme peut être vue provocante posant et exhibant sa nouvelle silhouette sans crainte de se présenter telle quelle.

Avec ces nouvelles photographies, la dernière fille de la chanteuse a ajouté plus de 600 000 followers à son compte Instagram. Une beauté totale!

