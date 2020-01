De crise cardiaque! Look sensuel! Camila Cabello pose dans le style de Marilyn Monroe

Encore une fois la chanteuse Camila Cabello, revient sur les réseaux sociaux, les jambes arrivent par l’un de ses posts voyous.

22 janvier 2020

Camila Elle est l’une des artistes les plus célèbres à ce jour, grâce à son talent potentiel, elle a réussi à réussir à l’international.

Et est-ce, pour Camila Il aime publier sur ses réseaux sociaux, ses meilleures cartes postales et vidéos de ce qu’il fait dans sa vie. Et il ravit souvent ses adeptes avec ses photographies audacieuses où il revendique toujours ses beaux charmes.

Camila imitant Marilyn Monroe

À cette occasion, l’artiste a partagé sur son compte Instagram une carte postale qui a captivé l’attention de tous en imitant la célèbre actrice américaine, Marilyn Monroe.

L’image montre l’artiste regardant la caméra avec un look très séduisant, très similaire. Qu’en penses-tu?