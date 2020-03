De Diana Freire à SJK

L’une des clés de «Paquita Salas» est le jeu continu entre la réalité et la fiction. Alors que certains acteurs ou actrices jouent une version d’eux-mêmes comme Macarena García ou Belinda Washington, d’autres entrent dans d’autres personnages, jouant même des acteurs. C’est le cas d’Anna Castillo qui incarne Belén de Lucas ou Claudia Traisac qui incarne Clara Valle qui est aussi la représentation d’Anna Allen, qui apparaît dans la série sous le nom de Susana.

Ce voyage entre le réel et le fictif auquel les fans de la série se sont déjà habitués est peut-être hérité des autres séries où les personnages sont des acteurs ou des actrices. Il existe de nombreuses séries, tant nationales qu’internationales, dans lesquelles Nous avons vu comment les personnages fonctionnent en tant qu’acteurs, mais seuls quelques-uns méritent d’être représentés par Paquita Salas (Brays Efe). Bien que Nuevo PS soit une agence de gestion gastronomique, à la recherche d’un produit plus exclusif, ils pourraient essayer de se développer avec certains des personnages ou artistes de notre fiction. À FormulaTV, nous avons décidé de rêver de ce que les personnages emblématiques que Paquita Salas pourrait représenter.

1 Diana Freire dans ‘Seven Lives’

Anabel Alonso était Diana Freire dans ‘Seven lives’

S’il y a une actrice de notre fiction qui nous a captivés, c’est bien Diana Freire. Le personnage joué par Anabel Alonso dans ‘Seven lives’ elle a essayé de toutes ses forces de réussir en tant qu’actrice, mais le monde n’était pas préparé à son talent et ne pouvait le démontrer que dans les mythiques «salles de classe vides, le cœur plein», jouant un jeune adolescent. Un autre de ses grands rôles était dans ‘Chacha de familia’ Mais celui-ci ne lui a pas donné le coup de pouce dont sa carrière avait besoin et il a continué d’essayer même en tant qu’actrice porno, quelque chose qui aurait sûrement été différent s’il avait eu Paquita Salas en tant que représentante, car si vous le rejoignez, il y aura du succès.

2 Lola Trujillo de ‘La que se avecina’

Lola (Macarena Gómez) a affronté Javi (Antonio Pagudo) pour sa carrière d’actrice dans ‘La que se avecina’

Un cas similaire à celui de Reire est Lola Trujillo (Macarena Gómez) de “La que se avecina”. Avec une vocation d’actrice héritée de sa mère, l’emblématique Estela Reynolds, qui a sûrement partagé plus d’une fête avec Paquita Salas, Elle a également décroché son rôle principal dans une série pour adolescents: «Bloody Boarding School».. Ensuite, il sautait de l’autre côté de la flaque d’eau pour jouer dans le feuilleton «Lovers of Adelita». À son retour en Espagne, même s’il avait Mario Vaquerizo comme représentant, il n’a pas réussi comme il l’aurait fait avec Paquita.

3 Alice de «Il n’y a personne ici pour vivre»

Laura Pamplona était Alicia dans «Ici, il n’y a personne qui vit»

Et si nous parlons de «La que se avecina», nous ne pouvons pas oublier son «prédécesseur», «Il n’y a personne ici pour vivre». Dans la série mythique d’Antena 3 également il y avait une actrice qui n’a pas tout à fait réussi: Alicia. Le personnage joué par Laura Pamplona, ​​qui avait également une mère artiste présumée, en a eu assez du casting tout au long de la série et la chose la plus remarquable qu’il a eue était de jouer dans une annonce de saucisse et être l’une des filles de telecoupon. Paquita Salas aurait sûrement lancé Alicia vers le succès ou, au moins, l’aurait invitée à «Pasapalabra».

4 L’histoire de ‘Aída’

Ana Polvorosa était la légende de ‘Aída’

Le petit succès professionnel de Diana Freire lui a permis de se rapprocher d’Esperanza Sur, le quartier ‘Aída’, pour rencontrer son amie de ‘Siete lives’. Dans ce même quartier, ils ont vu l’un de leurs personnages approcher de la célébrité. La Lore (Ana Polvorosa) Il a réalisé son rêve d’apparaître à la télévision en devenant candidat à «Big Brother», et elle a même fait des amis avec Belén Esteban, et plus tard elle a essayé de réussir dans le monde de la musique avec le Macu (Pepa Rus) avec l’inoubliable “Lore, Lore, Macu, Macu”. Sa carrière musicale décolle et même Carlos Baute plagie une chanson. Un procès artistique que Paquita Salas aurait résolu avec facilité (et grâce à ses contacts infinis).

5 Natalia Nadal de «Motifs personnels»

Lydia Bosch a donné naissance à Natalia Nadal dans «Raisons personnelles»

Les journalistes sont devenus des personnages de télévision ces dernières années. Nous ne doutons pas que Natalia Nadal, la journaliste jouée magistralement par Lydia Bosch dans «Raisons personnelles», cela serait devenu une grande revendication des médias après avoir donné en direct la nouvelle de l’arrestation de son mari, entre autres. Ainsi, Natalia aurait besoin de quelqu’un pour l’aider à concilier sa vie professionnelle puissante tout en essayant de gérer sa vie personnelle. Sans oublier que “c’est sa vie qui est dans l’air”, Paquita aurait été le partenaire idéal de Natalia lors de sa montée en puissance sur le petit écran.

6 Sheila de «Mes charmants voisins»

Yaiza Esteve a rythmé le “cachito” de Sheila dans “Mis adorables voisins”

Paquita a une expérience avérée avec de petits artistes. C’est elle qui est à l’origine du succès d’actrices telles que Lidia San José ou Pilar López de Ayala. De son bureau de Getafe, il a tiré les deux jeunes actrices sur la célébrité. Il ferait sûrement la même chose avec Sheila de «Mes charmants voisins». La jeune chanteuse interprétée par Yaiza Esteve qui a triomphé avec sa chanson “Move your puppy” a savouré les miels du succès avec ce hit unique qui a permis à sa famille de s’installer dans une urbanisation luxueuse. Si Paquita Salas avait été la représentante, les choses auraient été différentes et, probablement, nous parlerions de Sheila comme l’un des grands artistes de notre pays.

7 Inés Alcántara de ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Inés (Irene Visedo) a mis sa carrière d’acteur de côté pour s’occuper de son fils dans ‘Cuéntame comment ça s’est passé’

Depuis qu’elle a participé à une pièce de théâtre organisée par Eugenio dans la paroisse de San Genaro, Inés, la jeune femme jouée par Irene Visedo et Pilar Punzano dans ‘Cuéntame HOW IT HAPPENED’, s’est intéressée au monde du théâtre. Bien que sa famille n’était pas très d’accord au départ, a pu participer au mythique «Estudio 1» de TVE. Cela aurait été le moment clé pour Paquita Salas de se concentrer sur son talent et l’aider à fuir la mauvaise relation qu’elle aurait longtemps avec le réalisateur de “Ice Needles”, son premier grand rôle dans le cinéma quinqui. Après cela viendrait un couple de plus qui se serait multiplié s’ils avaient été l’un des premiers représentés à Paquita dans les années 80.

8 Sergio Arias de «La que se avecina»

Adriá Collado a joué Sergio Arias dans «La que se avecina»

Lola Trujillo n’est pas la seule actrice de «La que se avecina». Lorsque la série a été diffusée pour la première fois sur Telecinco, elle l’a fait avec Adriá Collado jouant Sergio Arias, un acteur de feuilleton qui a pris vie. Son rôle de docteur Ventura dans «La Pecaminosa» avait fait de lui l’un des acteurs les plus populaires du pays., mais quand dans la série ils ont découvert qu’ils pouvaient continuer sans lui, ils ont tué son personnage. Sergio a déménagé au Mexique pour continuer à tenter sa chance et est revenu plusieurs saisons plus tard au Mirador de Montepinar en ruine. Si quelqu’un connaît les ruines, c’est Paquita Salas et peut-être aurait-il été idéal de se retrouver dans la même situation pour resurgir ensemble. Sergio Arias aurait-il été l’acteur choisi pour donner vie à Paquita dans le film “Hasta Navarrete”?

9 Carmina Claduch de ‘Merlí’

Ana María Barbany est Carmina Calduch dans ‘Merlí’

Ongle Une actrice de renom comme Calduch mérite d’avoir à côté l’un des représentants les plus importants de notre pays. Carmina Calduch, l’actrice incarnée par Ana María Barbany dans ‘Merlí’ et ‘Merlí: Sapere Aude’, est une véritable légende en Catalogne, mais avec Paquita, les choses auraient été différentes. Le représentant aurait aidé la mère emblématique de Merlí Bergeron à transférer ce succès sur la scène nationale. Cela aurait peut-être empêché Merlí de finir par enseigner dans un institut de Barcelone, Mais Calduch et Paquita Salas ne seraient-ils pas un bon tandem?

10 Toni Alcántara de ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Pablo Rivero est Toni Alcántara dans «Dis-moi comment ça s’est passé»

Comme dans le cas de Natalia Nadal, Toni Alcántara, le journaliste interprété par Pablo Rivero dans «Cuéntame HOW IT HAPPENED», a une vie professionnelle bien remplie dont un représentant a bien besoin. Peut-être Paquita aurait empêché Toni de s’approcher pour couvrir certains moments historiques quelque peu risqués ou cela l’aurait empêché de mener des enquêtes qui auraient mis sa vie en jeu. Mais cela aurait sûrement fait de lui le journaliste le plus célèbre des années 90 dans notre pays. N’oublions pas que ce fut l’une des décennies les plus réussies de PS Management.

11 UPA Dance of ‘Un pas en avant’

Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol, Beatriz Luengo et Silvia Marty ont formé UPA Dance dans ‘A step forward’

Dans la troisième saison de la série, Paquita Salas aborde le monde des influenceurs essayant de regagner son succès dans ce nouveau domaine. Cependant, Paquita aurait pu choisir d’autres domaines artistiques, la musique en fait partie. Le représentant aurait été le parfait manager de l’UPA Dance. Il n’est pas fou de penser que Paquita Salas et Carmen Arranz (Lola Herrera), directrice de la célèbre école «Un Paso Adelante» ils auraient pu partager les Larios occasionnels dans les saraos du monde du divertissement. Il n’est donc pas fou d’imaginer que Carmen a recommandé au groupe formé par Lola (Beatriz Luengo), Silvia (Mónica Cruz), Ingrid (Silvia Marty), Pedro (Pablo Puyol) et Rober (Miguel Ángel Muñoz) ayant Paquita comme représentant.

12 Santa Justa Klan de «Los Serrano»

Adrián Rodríguez, Natalia Sánchez, Víctor Elías et Andrés de la Cruz ont formé SJK à Los Serrano

“Plein gaz, plein gaz, je vais plein gaz” pourrait parfaitement être un refrain proposé par Paquita Salas personnellement pour lancer SJK, le groupe formé par Tete (Natalia Sánchez), Guille (Víctor Elías), DVD (Adrián Rodríguez) et Boliche (Andrés de la Cruz) dans «Los Serrano». Et c’est ce qu’ils firent. Avec leur premier et unique album (à ce jour), le groupe a réussi à attraper tous les enfants et adolescents qui ont suivi la série chaque semaine. Auraient-ils créé d’autres tubes avec Paquita?

13 Somme latine de «The Call»

Anna Castillo et Macarena García sont Suma Latina dans ‘La Llamada’

L’univers de Los Javis pourrait faire le crossover définitif transformant Suma Latina en représentée par Paquita Salas. Il est vrai que Macarena García et Anna Castillo, composantes du duo dans “La Llamada”, ont déjà leurs rôles et intrigues dans “Paquita Salas”, mais dans l’un de leurs jeux entre fiction et réalité, le groupe musical pourrait devenir la catapulte au plus haut pour New PS. Dans cette agence de gestion gastronomique ont déjà abordé l’électro latine avec “Cinco deditos” de Belinda Washington C’est pourquoi une remasterisation de “On le fait et on voit déjà” orchestrée par Paquita et Noemí Argüelles (Yolanda Ramos) serait un succès garanti.

