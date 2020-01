“De douleur ne mange ni ne vit”

* En préparation

Dans la nuit du jeudi 30 janvier, Telecinco a publié un nouvel épisode de «L’île des tentations», dans lequel les filles faisaient face à un nouveau feu de joie. Une fois de plus, Fani Carbajo a vu des images d’un Christofer Guzmán déprimé Après avoir vu les pièces qu’elle et Ruben avaient joué au cours des derniers jours, quelque chose avant lequel cette occasion n’était pas si bouleversée.

Fani, critique de l’attitude de Christofer dans «L’île des tentations»

“Je suis parti assez mal, le lendemain j’étais mauvais, mais aujourd’hui je me sens mieux”, a reconnu Fani, rappelant le feu de joie précédent, avant de voir les images d’un Christofer déprimé recevant le soutien de ses compagnons. “Je me sens mal, je suis vraiment désolé, mais c’est à cause du chagrin, personne ne mange ni ne vit”, a déclaré Carbajo., après quoi il a souligné le fait que Rubén lui avait fait ressentir des choses que son partenaire “ne m’a pas réveillé” pour justifier que “je ne peux pas me contenir”.

