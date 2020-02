de “Estefanía!” à la chute de Fiama

«L’île des tentations» est un phénomène télévisuel. Les cinq couples protagonistes de la réalité et de leurs histoires d’amour y sont parvenus les téléspectateurs ne décollent pas du petit écran pour voir comment leurs relations ont fluctué. Programme après programme, le public a pu voir comment les célibataires ont utilisé toutes leurs armes de séduction pour séduire les couples et comment ils ont réussi à plusieurs reprises. Un mécanicien totalement addictif qui nous a également laissé de nombreux moments télévisés. Voici une liste des scènes les plus drôles, représentatives ou surprenantes de ce format.

1 Présentation de Rochu

Les femmes célibataires de «L’île des tentations»

Dans le premier programme de «L’île des tentations», les couples ont rencontré les célibataires qui allaient tenter de les séduire. Pour cela, tous ceux qui sont venus sur l’île en tant que célibataires doivent se définir avec quelques phrases et défiler comme s’ils étaient des modèles professionnels. Lors de ces présentations, il y avait quelques célibataires qui se sont démarqués des autres, mais la présentation de Rochu, un piège de Barcelone, n’a laissé personne indifférent. Et c’est que la jeune femme a commencé à chanter une partie d’une de ses chansons en disant: “Je suis Rochu, le loup. Avec mon peuple béni, je suis toujours flexible, nous sommes toujours flex”. Et c’est ainsi que les réseaux sociaux ont vite mis en évidence le moment mettant en scène le piège.

2 La chute de Fiama dans la piscine

Mis à part les dates avec les célibataires et les feux de joie caractéristiques avec Monica Naranjo, les garçons et les filles pouvaient profiter du confort des villas où ils résidaient et organiser des fêtes pratiquement tous les jours. En eux, la danse, l’alcool et le plaisir étaient plus que présents, ce qui conduisait parfois à des situations inattendues telles que la natation nocturne dans la piscine. Sinon, demandez à Fiama, qui au cours d’une des nuits, il a fini par glisser près de la piscine et tomber dans l’eau, devenant instantanément un mème de Twitter

3 “J’ai senti des palpitations sur le navet”

Rubén et Fani dans «L’île des tentations»

Fani, l’un des protagonistes incontestés de cette édition, est venue à «L’île des tentations» avec son petit ami Christofer, avec qui elle a partagé sa vie pendant sept ans. La femme de 34 ans a déclaré lors du premier programme qu’il y avait “0% de chances” qu’elle s’implique avec une seule personne. Ce à quoi Estefanía ne s’attendait pas, c’était de se connecter autant avec Rubén, l’un des tentateurs de l’île. Telle était leur attirance à laquelle les jeunes n’ont pas pu résister et dès l’instant où l’on a remarqué l’étincelle entre eux. Et, au cas où cela ne serait pas perçu par leur comportement, Rubén était chargé de nous le faire savoir avec sa phrase déjà célèbre “J’ai senti des palpitations sur le navet”, chuchota Fani lorsqu’ils donnèrent leur premier baiser.

4 Le feu latin d’Andréine

Andreína, single extrait de «L’île aux tentations»

Lors des présentations des femmes célibataires, il y avait une autre femme qui s’est distinguée par ses paroles: Andreína, moitié espagnole et moitié vénézuélienne, a expliqué qu’elle faisait couler “du sang latin dans ses veines”. Quelque chose qui a été très clair tout au long du programme depuis la femme célibataire a continué à montrer son “feu latin” pendant tous les épisodes de “L’île des tentations”. Le feu latin d’Andreine n’a pas réussi à conquérir Ismaël, avec qui il a eu quelques moments intimes qui n’ont pas réussi à atteindre autre chose parce que le jeune homme a fini par reculer. Cependant, il a laissé une marque pour ses changements d’âge (quand il s’est présenté à “ MasterChef ” il y a quelques années, il a dit qu’il était plus âgé) et, si impétueuse était sa présence que, en dépit d’être le seule villa vénézuélienne, Fani est venu à craindre à ses débuts pour “cette maison pleine de Vénézuéliens” dans laquelle Christofer était.

5 Christofer crie Estefania!

Christofer pleure sur «L’île des tentations»

Nous avons atteint ce qui a sûrement été le plus grand moment de «L’île des tentations». Et c’est que son impact a franchi des barrières que personne ne pouvait imaginer. Dès le début du programme, dans certaines promos de réalité, nous avons pu voir comment Christofer a couru le long de la plage en criant “Estefanía!”, Étant l’un des appâts les plus récurrents de chaque tranche. Malgré cela, ce n’est qu’au cinquième programme que nous avons pu voir la scène entière, dans laquelle Christofer a regardé sur le bûcher comment sa petite amie Fani a embrassé Ruben. Depuis lors, le cri a été imité d’innombrables fois par les réseaux sociaux, créant même le # EstefaníaChallenge. En fait, le cri a été entendu des Goya Awards lors d’un gala de «l’Opération Triunfo 2020».

6 Geniris, l’épaule parfaite pour pleurer

Geniris réconforte Christofer dans «L’île des tentations»

Après que Christofer a vu comment se comportait son partenaire, les femmes célibataires de «L’île des tentations» se sont tournées pour prendre soin du garçon, qui a été totalement détruit. Surtout, c’est Geniris qui est devenue l’une des filles qui ont le plus soutenu Christofer, devenir l’épaule parfaite pour pleurer même lorsque le Madrid a ignoré ses conseils car il a préféré écouter des chansons qui lui rappelaient Fani. Beaucoup de spectateurs de l’émission souhaitaient que Christofer se soit donné une opportunité avec Geniris, car elle était l’une des filles les plus compréhensives avec lui, lui donnant des conversations imparables pour lui ouvrir définitivement les yeux.

7 Alex lutte contre les moustiques

Álex Bueno dans «L’île des tentations»

Au cours des premiers programmes, les garçons ont vu les images de leurs partenaires individuellement, mais au fur et à mesure que le programme progressait, ils ont fait un ananas pour se soutenir mutuellement et pouvoir parler de ce qu’ils avaient vu dans les incendies. Parmi eux, des conseils ont également été donnés et tout le monde s’est tourné pour encourager Christofer et Ishmael, qui ont explicitement vu à quel point leurs partenaires étaient infidèles. Mais pendant certaines conversations, il y avait quelque chose qui dérangeait Alex sans fin. Les moustiques! Et c’est que lors de quelques entretiens avec ses compagnons, le jeune homme a fait plus attention en tuant les moustiques qui les traquaient que ses amis. Une situation ridicule qui n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

8 Zasca de Mónica Naranjo à Andrea

La figure de Mónica Naranjo est une autre raison pour laquelle «l’île aux tentations» est un phénomène. Sa façon particulière de dire “il y a plus d’images”, ses réflexions amoureuses et même la foulée occasionnelle aux concurrents en ont fait une autre des clés du programme. En fait, l’un des moments les plus commentés de Mónica Naranjo a été lorsque l’hôtesse a sorti Andrea quelque chose que de nombreux téléspectateurs pensaient. “Je me sens trahi, je vois ses attitudes qui ne sont pas normales”, a commencé Andrea en disant sur le bûcher lorsqu’il a vu des images d’Ismaël avec son homonyme. “Permettez-moi, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous vous sentez trahi et vous voulez qu’il vous explique un baiser, mais vous couchez avec Oscar et ça semble bien“répondit franchement Monica Naranjo, devant une Andrea étonnée.

9 Vacances Dayanel payantes

Dayanel, single extrait de ‘The Island of Temptations’

Dans «L’île des tentations», il y a eu des protagonistes clairs comme Christofer et Fani, mais tous ont eu leurs grands moments … plus ou moins. Il y a eu une personne dans le programme qui est passée complètement inaperçue mais qui a toujours été là. Voici Dayanel, cette blonde aux yeux clairs que vous pouviez voir apprécier pendant les vacances mais sans rendez-vous Avec les filles Bien sûr, il ne faut pas oublier que le jeune homme s’est donné un pic “d’amis” avec Fani. Comme les filles l’ont expliqué, elles avaient toutes une bonne amitié avec lui et n’ont jamais proposé de l’expulser de l’île même s’il n’y avait aucune attirance amoureuse avec aucune d’entre elles. C’est pour cette raison que le jeune homme est devenu l’un des célibataires les plus applaudis des réseaux sociaux.

10 Les scènes torrides de la Villa Montaña

Fani et Rubén dans «L’île des tentations»

Au cours du programme, ce sont deux femmes qui ont fini par mordre la pomme de «L’île des tentations». Le premier à le faire a été Andrea, qui a partagé un lit avec Oscar pendant plus d’une nuit. Le deuxième était Fani, qui est tombé sous le charme de Ruben après avoir couché plusieurs fois avec lui. Les scènes de sexe entre ces couples étaient les plus commentées sur les réseaux sociaux car elles étaient assez explicites et, bien que rien ne soit vu, tout était intuitif. Quelques couettes à part entière qui ont culminé les imbéciles qui avaient brassé au cours de plusieurs programmes entre ces couples.

11 “L’humilité” de Gonzalo

Gonzalo dans «L’île des tentations»

Susana, gagnante de «Big Brother 14», est entrée dans «L’île des tentations» avec son partenaire Gonzalo. Leur prémisse était qu’ils étaient entrés dans la routine et voulaient rallumer l’étincelle. Dès le premier programme, Gonzalo était considéré comme l’un des plus beaux garçons de l’île, considérant les “chardons de Porto Rico” Ils allaient faire semblant à sa fille. Son “humilité” n’a augmenté qu’au sein du programme depuis que Katerina, un mannequin russe, l’a immédiatement remarqué. Ce fait n’a fait que nourrir son ego, obligeant le sévillan à répéter à plus d’une occasion que n’importe quelle fille voudrait être avec lui. Ce comportement du jeune homme a également été l’un des sujets les plus commentés dans les réseaux et de nombreux utilisateurs l’ont constamment critiqué.

12 La confrontation entre les deux Andreas

Les Andreas de «L’île des tentations»

Bien que l’émission ait été enregistrée il y a quelques mois, la diffusion de «L’île des tentations» a continué de faire la queue parmi ses participants. Et est-ce que pendant le programme, Andrea, La petite amie d’Ismaël a attaqué à plusieurs reprises son garçon et toutes les femmes qu’il a approchées, les rabaissant pour leur physique ou leur personnalité, les qualifiant de “laids” ou de “photos”. Ses commentaires ne sont pas tombés dans un manteau cassé depuis que l’une des personnes impliquées, Andrea Martínez, tentation à laquelle a succombé Ismaël, a répondu très franchement aux paroles du Catalan. “Tu m’appelles moche? Arrêtez les couronnes et achetez-vous un miroir“répondit la blonde sur ses réseaux sociaux.

13 “Bonjour k ase, pensez-vous à moi ou k ase?”

José et Adelina dans «L’île des tentations»

Si nous devions mettre en évidence un couple qui a professé l’amour et le respect pendant «L’île des tentations», nous devrions parler sans aucun doute de José et Adelina. Les jeunes, qui n’avaient que huit mois de relation au moment de leur entrée dans le programme, se sont montrés les plus amoureux de tous. Il suffit de se souvenir des différents moments où José a commencé à écrire des poèmes ou a profité de la brise de la plage pour envoyer des messages à Adelina dans l’espoir qu’elle les ressentirait avec le vent. Et comment oublier la vidéo que José a envoyée à Adelina? Comment oublier ce principe “wave k ase, pensez-vous à moi ou k ase?”? La garde civile a déclenché le rire des spectateurs pour voir le type de blagues que le couple partage, ancré dans le Loru Money de 2013. Un message plein de tendresse et de plaisir dont nous nous souviendrons toujours, sans aucun doute.

14 L’alliance Susana et Adelina

Les filles au bûcher de «L’île des tentations»

En plus des relations amoureuses qui se sont forgées dans «L’île des tentations», il existe également d’autres types d’unions qui peuvent même être plus réelles. L’un d’eux est l’amitié de Susana et Adelina, qui ont été très proches depuis le début. Et comme les filles devaient décider de l’expulsion de l’un des célibataires et qu’elles ont toutes deux défendu Julian pour qu’il ne quitte pas l’île, la loyauté qu’elles partageaient a été démontrée. Depuis lors, Susana et Adelina étaient également très réticentes à l’égard de Fiama car elles étaient toutes les deux au courant d’un éventuel pacte par les Canaries et son partenaire Álex. Décidément, découvrir tout ce qu’ils savaient et qualifier Fiama de dramatique ainsi que critiquer son empressement à la visibilité ont incité le public à leur faire aveuglément confiance et à leur authenticité.

