De fortes pluies suivront dans différents états …

Mexique.- Aujourd’hui, de fortes pluies ponctuelles sont prévues pour la Basse-Californie; intervalles de douches pour Chiapas, Chihuahua, Coahuila, État de Mexico, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala et Veracruz, et pluies isolées pour Baja California Sur, Mexico, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa et Sonora. Les précipitations pourraient être dues à des décharges électriques et à de la grêle possible.

Les conditions décrites seront générées par le Cold Front Number 49, qui s’étendra sur la frontière nord de Baja California, le Cold Front Numéro 48, etn Nord-est du Mexique et canaux à basse pression associés à l’instabilité à des niveaux élevés de l’atmosphère dans l’est et le sud du Mexique.

Des vents avec des rafales de 60 à 70 kilomètres par heure (km / h) sont attendus en Basse-Californie, à Chihuahua, à Durango et à Zacatecas; avec des rafales de 50 à 60 km / h à Coahuila, Jalisco, Sinaloa et Sonora, et avec des rafales de 40 à 50 km / h à Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas et Yucatán.

Des températures supérieures à 35 degrés Celsius sont estimées dans 24 entités du pays; avec des valeurs maximales de 40 à 45 degrés Celsius à Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, sud Morelos, Nayarit, Oaxaca, le sud-ouest de Puebla, Tabasco, Veracruz et Yucatanet de 35 à 40 degrés Celsius à Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas et Zacatecas.

Au cours de la matinée, des températures minimales de -5 à 0 degrés Celsius sont prévues dans les régions montagneuses de Basse-Californie, Chihuahua et Durango.

