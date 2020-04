De la douche! Voyez comment Kylie Jenner a ravi tout le monde avec cette vidéo voyou Maman!

Femme d’affaires et mannequin du moment, Kylie Jenner a une nouvelle fois surpris tous ses followers en posant dans une vidéo de la douche.

En raison de la pandémie qui continue de hanter l’ensemble de la population aujourd’hui, la jeune milliardaire nous a donné des détails sur l’intérieur de son luxueux manoir.

Le plus jeune du clan Kardashian– Jenner Elle est la plus «influenceuse», tout cela est dû à son grand changement physique et à sa marque de maquillage à succès «Kylie Skin». Son compte Instagram est l’un des plus célèbres qui existe actuellement. C’est une folle!

Kylie Il a également ajouté une armée d’adeptes grâce à ses photographies et publications quelque peu dépassées.

Il y a des milliers de pages sur Instagram dédiées à l’Américain, dans lesquelles ces fans postent les meilleurs instantanés du modèle. Aucun détail ne leur échappe!

A cette occasion, la vidéo qui est devenue virale sur les réseaux était celle de Kylie Jenner tournage sous la douche. OMG!

