De la fièvre? Baissez rapidement votre température avec ces remèdes simples et peu coûteux

Si vous avez de la fièvre, la première chose à faire est de garder votre corps détendu, alors soyez tranquille et suivez ces conseils pour réduire efficacement votre fièvre …

Thé au fenugrec

Ce thé a de multiples usages qui apportent de grands avantages à votre santé, parmi lesquels: la réduction des bouffées de chaleur et des symptômes ménopausiques des femmes, augmente la libido et réduit également la fièvre. Portez de l’eau à ébullition et lorsque l’eau est prête, éteignez-la et ajoutez les graines et laissez-les là pendant environ 5 minutes, filtrez-la et servez-la dans une tasse.

Faites baisser la fièvre en toute simplicité!

Chiffons d’eau froide

Faites tremper un mouchoir dans de l’eau froide et placez-le sur le front ou sur la nuque, mais vous pouvez également le placer sur les aisselles, les pieds ou les mains. Il est très efficace depuis des décennies.

Ne vous habillez pas trop

La fièvre a tendance à nous faire trop froid, mais autant que vous le souhaitez, il est préférable de ne pas vous vêtir afin de ne pas augmenter la chaleur corporelle.

Gingembre

Le gingembre est un élément naturel qui aide à libérer la chaleur corporelle et à réduire la fièvre, le gingembre s’est avéré être un antiviral naturel qui aide le système immunitaire. Cela peut être bu en infusion ou même moulu un peu et baigné de poudre de gingembre.