De la niche au courant dominant: comment A24 a créé un marché unique pour l’horreur transgressive

L’horreur a longtemps été considérée comme l’un des genres les plus rentables de toute la fiction – comptage de films et de littérature. La littérature a aidé à attirer certaines des figures les plus célèbres de l’horreur, de H.P. Lovecraft et Edgar Allen Poe à des écrivains modernes comme Stephen King et Junji Ito. Leurs œuvres – anciennes et nouvelles – sont très appréciées dans le climat de la culture pop moderne dans lequel nous vivons aujourd’hui, qui a également vu naître des œuvres d’horreur intemporelles dans le cinéma.

Wes Craven, George Romero, Ridley Scott, Alfred Hitchcock, John Carpenter et Guillermo del Toro ne sont que quelques-unes des innombrables figures du genre d’horreur qui ont contribué à l’essor de l’horreur dans l’industrie cinématographique et le genre a toujours généré de beaux bénéfices en ventes grâce à leurs productions pour la plupart bon marché et à leurs liens étroits avec un public en quête de sensations fortes. Les gens aiment une bonne frayeur et même si certains n’en ont jamais vraiment, ils sont prêts à essayer chaque année avec les innombrables offres d’horreur.

Mais lorsque l’horreur atteint son niveau, des sous-genres se manifestent dans l’horreur, ce qui fait que l’horreur est considérée comme un genre à différents niveaux. Il y a une horreur «élevée» (plus une observation sociétale qu’un sous-genre réel, mais mérite d’être mentionnée) comme The Silence of the Lambs, The Exorcist, The Sixth Sense, Black Swan et Get Out. «L’horreur élevée» est souvent soulignée à travers des aspects tels qu’un ton trop grave, presque semblable à un drame plutôt qu’à une horreur totale, et des performances fortes et émotionnelles de la distribution qui n’embrassent pas tellement l’horreur, mais plus encore «au-dessus» », ne permettant guère que quelque chose de« stupide »passe.

Ces films d’horreur «élevés» peuvent parfois croiser l’horreur à succès comme la franchise It et l’univers Conjuring, qui sont tous deux des exemples de peurs sérieuses et d’actes dramatiques se mélangeant avec un ton plus ludique, semblable à un événement d’horreur. Ce mélange plaît souvent fortement au grand public qui a tendance à reconnaître certaines qualités des blockbusters majeurs dans ces films d’horreur respectifs, conduisant le genre d’horreur à succès à produire couramment des franchises et des suites du même tissu et de la même formule.

Loin de ces deux-là, le monde de l’horreur B, qui contient une atmosphère et une intrigue plus pulpeuses et est souvent considéré comme un tarif à petit budget qui ne se dirige pas tout à fait vers l’art et l’art, mais est trop bricolage pour être considéré comme un blockbuster; un exemple étant la série Sharknado. Malgré ces limites, B-horror a encore amassé un large public, en partie grâce aux cinéastes mettant l’accent sur le choc, la crainte et le divertissement plutôt que sur «l’horreur grave». L’histoire entière concernant l’horreur B est un article complet pour un autre jour, mais pour gagner du temps, ces films ne devraient jamais recevoir la gloire des Oscars, mais leur popularité reste constante auprès du public de minuit et des gorehounds à la recherche d’une solution amusante.

Malgré leurs marchés très différents dans le genre de l’horreur, ils ont tous trouvé un public fidèle au fil des ans, formant des abonnements qui ont aidé à dicter exactement le type de films qu’ils veulent voir – une situation classique de l’offre et de la demande. Les films B ne sont pas populaires auprès des publics «art et essai», mais les gens qui ont envie de passer du temps au théâtre combleront ce vide et l’inverse est vrai avec les publics de films B qui ont tendance à s’éloigner de l’horreur «intelligente», laissant les cinéphiles généraux à remplissez ce vide à la place. Les superproductions d’horreur essaient d’avoir le meilleur des deux mondes, mais leur public le plus fort est l’un des cinéphiles occasionnels, un marché solide en soi.

Mais qu’en est-il des films d’horreur qui ne rentrent pas nécessairement dans l’une de ces catégories? La cavalcade des films d’horreur qui ne sont pas assez agités pour être considérés comme de l’horreur B, pas assez attrayants pour être des superproductions, et un peu trop décentrés et bizarres pour faire partie de la catégorie «horreur élevée»? L’horreur de l’artère, comme on l’appelle communément, se trouve dans une impasse étrange où il est difficile de voir exactement à quel type d’audience le sous-genre fait appel. Comment les films d’art et d’art peuvent-ils générer des bénéfices tout en restant fidèles à l’intention des cinéastes?

A24 est la réponse que nous n’avions pas il y a dix ans.

Distribuant son premier film en 2013, A24 a toujours existé en tant que société «voix des Indes» qu’elle considère aujourd’hui. Des films comme Spring Breakers, The Spectacular Now et The Bling Ring sont les types de films pour lesquels il peut être difficile d’acheter les droits si l’intention est de générer un profit lors de la sortie. Bien sûr, ils ne sont pas terriblement chers, mais comment exactement ces films seraient-ils promus auprès d’un public plus large? A24 a pris les choses en main et s’est offert comme une alternative viable à une grande sortie en studio qui aurait probablement ravivé le film à sa sortie.

Au lieu de cela, les trois films ont réussi à rester sous les projecteurs, même aujourd’hui, grâce au soutien continu d’A24 pour les films et leurs suivis cultes respectifs. A24 a joué l’idée que ces films n’étaient pas de la «norme» et compte tenu de la puissance star d’Emma Watson, James Franco, Selena Gomez et Vanessa Hudgens était présente pour apporter plus de regards sur les projets, A24 a profité de la publicité de ces films comme les types où vos favoris potentiels agissent dans quelque chose d’inédit.

Cette même tactique a été utilisée avec l’immense popularité de Scarlett Johansson en 2014, lorsque la star nominée aux Oscars a rejoint la filmographie d’A24 un an après ses débuts dans la distribution pour nous livrer le drame d’horreur atmosphérique, Sous la peau. Une histoire lente et extrêmement troublante sur un tueur d’homme littéral, Under the Skin joue dans ce même sentiment “jamais vu”, vantant son actrice principale populaire comme le tirage au sort d’un film qui ne ressemble à rien de ce qu’elle a jamais fait et attirant l’attention des cinéphiles plus décontractés.

Under the Skin n’était toujours pas un succès au box-office et pendant les premières années de sa création, A24 n’était toujours pas considéré comme des mastodontes du box-office. Leur catalogue de films était un créneau et peut-être trop décentré pour la plupart des cinéphiles et même les plus acclamés par la critique du groupe ne pouvaient pas trouver un immense succès tout de suite. Même les premiers films de A24 mentionnés plus haut n’ont pas allumé le box-office, Spring Breakers étant le film le plus rentable avec environ 31 millions de dollars dans le monde. Il y avait de la notoriété, mais pas grand-chose d’autre pour soutenir la société comme LA meilleure alternative pour l’horreur de la maison d’art et les indépendants.

2015 a été une année importante pour A24, devenant l’année où pas un, pas deux, mais trois des films les plus réussis d’A24 sont repartis avec un Oscar lors de la cérémonie de l’année prochaine. Room a valu à Brie Larson de remporter le prix de la meilleure actrice, Amy a remporté le prix du meilleur long métrage documentaire et Alex GarlandThriller de science-fiction, Ex Machina, a remporté l’Oscar des meilleurs effets visuels. Ce dernier est de loin le cas le plus intéressant purement pour le fait qu’il se joue comme un étrange thriller d’horreur futuriste, les goûts qui sont tenus d’être snobés à la fois par les grandes récompenses et les grandes sociétés de distribution.

La surprenante victoire d’Ex Machina sur les effets visuels a relancé le type de normes que de nombreuses personnes pourraient éventuellement utiliser A24 à l’avenir. Le thriller de science-fiction de Garland s’est avéré essentiel dans la réputation éventuelle d’A24 comme l’endroit où aller pour les films étranges et de niche et l’année prochaine, Robert Eggers» La sorcière a innové pour la société, devenant le film le plus rentable de leur catalogue à l’époque avec plus de 40 millions de dollars gagnés dans le monde.

Le meilleur de tous? Le film qui a franchi les jalons du box-office pour A24 était un film d’horreur riche, complexe et incroyablement inaccessible qui plongeait dans les profondeurs de son décor, avec son langage précis de la période, le manque de «sensations fortes» et la cinématographie qui utilisait le naturel l’éclairage pour recouvrir l’esthétique du film en gris, blanc et noir. On ne sait pas à quel point cela aurait pu être désastreux si une plus grande entreprise avait acquis le film et l’avait fortement édité pour plaire à un public plus large et bien que cela puisse être quelque peu vrai pour A24, il semblait plus clair que jamais que A24 devenait maintenant le lieu où aller si vous voulez découvrir des films d’horreur différents et / ou provocateurs.

Le succès de The Witch et Ex Machina a prouvé simultanément que non seulement A24 est un choix alternatif réalisable pour les films indépendants et les films d’art et d’essai, mais qu’il existe en fait un marché pour ces films. A24 n’était certainement pas la première société de distribution à tenter sa chance sur les films d’horreur d’art et essai, mais la dernière décennie a vu une augmentation de la popularité et du succès des films d’horreur plus petits et plus artistiques. En 2017, un an seulement après The Witch, Trey Edward Shults a éclaté avec son drame d’horreur incroyablement diviseur, Ça vient la nuit, deux ans après ses débuts de long métrage, Krisha, a également été publié par A24.

Shults n’est pas le seul cinéaste à bénéficier du nouveau marché d’A24 pour l’horreur transgressive, comme des réalisateurs comme Robert Eggers, Ari Aster avec les deux Héréditaire et Midsommar, Yorgos Lanthimos, Alex Garland, Les Daniels, Gaspar Noe, Claire Denis, Kevin Smith, et plus ont eu certains de leurs derniers films (et les plus étranges) distribués via A24, augmentant leurs profils alors que la société continue de constituer son stock avec plus de victoires aux Oscars et de succès au box-office.

Ce n’est pas une garantie qu’un film d’horreur A24 réussira automatiquement en conséquence, mais le profil de la société a connu plusieurs nouvelles étapes de popularité, étant désormais fortement présenté comme l’une des sociétés de films les plus fiables pour les longs métrages «non traditionnels». . Mais avec leur popularité croissante, il est même difficile de les appeler une entreprise “indépendante” maintenant, ce qui peut sembler une insulte, mais cette nouvelle étape pour A24 a mis encore plus les yeux sur leur catalogue de films que jamais auparavant.

Avec cette montée en popularité, A24 a désormais trouvé son marché pour sa gamme de films. Les foules de maisons d’art ne rivalisent peut-être pas avec celles du fandom MCU, mais leur soutien vocal aux films A24 a envoyé des vagues dans le public, comme des films comme Hereditary, Midsommar et plus récemment Le phare a connu le genre de succès qui n’aurait pas été possible s’il avait été publié par une autre société de distribution.

Un film en noir et blanc comme The Lighthouse, parlé dans un dialecte presque incompréhensible et rempli à ras bord de longs monologues tronqués sur les homards, le bois et la fatigue du pet, était aussi populaire qu’il ne l’était pas seulement parce que A24 avait déjà fait Robert Eggers un nom reconnaissable auprès des fans d’horreur d’art et d’essai, mais la société a fait des progrès en vantant le film comme l’une de leurs sorties «marquantes» de 2019. Si une entreprise n’a pas confiance en son film, cela se voit, et A24 ne fait pas exception à certaines versions , mais les films qu’il vante sont du type même qui serait balayé sous le tapis par la plupart des grands studios.

A24, au milieu de ce boom des superproductions d’horreur au 21e siècle et plus particulièrement au cours de la dernière décennie, a réussi à se tailler une place sur le marché de l’horreur en se distanciant des signes extérieurs des grandes productions cinématographiques mandatées par les studios et en faisant appel à ses propres public de niche intéressé par les projets d’art et d’essai. Des studios comme IFC Midnight et Neon ont mené des stratégies similaires, mais l’augmentation progressive de la popularité d’A24 a contribué à transformer la tactique en quelque chose de courant.

Les remorques avec le logo A24 ont maintenant leurs propres attentes quant à ce à quoi nous pouvons nous attendre, ce qui se résume normalement à quelque chose d’un peu bizarre et peut-être peu attrayant. Quoi qu’il en soit, A24 a lentement progressé pour devenir un terme relativement populaire dans l’industrie cinématographique. Ils ne sont peut-être pas un nom familier, mais la possibilité existe avec la forte liste de films du studio à venir, y compris leur prochain album d’horreur du réalisateur Verre rose, Saint Maud.

Bien que Saint Maud soit actuellement reporté au moment d’écrire ces lignes grâce à la pandémie de coronavirus, il devait être la prochaine grande sortie d’horreur d’A24 dans la veine de Hereditary and Midsommar, construisant le catalogue de films du studio et contribuant à l’expansion du domaine de l’art et essai. / Les films d’horreur indépendants se voient accorder du temps sous les projecteurs avec d’autres sorties importantes. C’est une stratégie risquée, mais A24 a acquis une réputation suffisante pour sortir leurs films, en particulier leur sélection d’horreur, contre les événements grand public, une sortie de la Midsommar contre Spider-Man: loin de chez eux. Le phare a réussi à rapporter près de 20 millions de dollars malgré sa sortie dans un format généralement limité contre Jojo Rabbit et le film de société d’un milliard de dollars, Joker.

A24, pour toutes ses fautes concernant le traitement de certains de ses films plus petits et plus obscurs, a pratiquement cloué sa stratégie pour ses films d’horreur d’art, tels que leur marketing humoristique et souvent décalé sur les médias sociaux, le merchandising unique et un ensemble décontracté. vibe qui contraste radicalement avec le marketing de type bot présent dans les films de grandes entreprises. Un studio régulier vous demande de regarder leur bande-annonce pâle par rapport à la formulation coquine d’A24 avec leur marketing. Même si le film semble voué à l’échec au box-office, il y a un effort supplémentaire de la part de l’équipe marketing pour descendre. Et cette stratégie a permis d’attirer la société, et maintenant une bonne partie de ses films, à un public plus large.

Les temps peuvent sembler étranges et peu clairs pour l’instant, mais la magie des films sera toujours là pour aider à distraire et pour les publics qui recherchent plus de contenu décalé, A24 a maintenant construit une marque capitalisant sur l’attrait des films d’art et d’essai / indépendants pour le succès. Il reste à voir si A24 continuera à jouer avec ses forces ou à s’élargir dans de nouveaux horizons à l’avenir, mais les cinéastes en herbe d’horreur déchirant leurs histoires d’horreur respectives ne sont peut-être qu’à quelques coups de téléphone pour que leur vision non filtrée soit diffusée sur une échelle potentiellement plus grande avec le marché de l’horreur de l’art A24 s’est popularisé.