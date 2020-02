De la première représentation avec le troisième frère à la ressemblance de Dani avec Alfred

La nuit du vendredi 14 février a commencé avec style dans Antena 3. «Votre visage me sonne» célèbre le sixième gala de sa huitième saison et les premiers à monter sur scène ne sont autres que Gemeliers. La semaine dernière, ils ont accepté le défi du bouton poussoir de devenir les Jonas Brothers et le présentateur leur a dit qu’ils devraient trouver un tiers pour compléter le groupe.

Gemeliers et Juan Carlos dans «Votre visage me sonne»

Et quoi de mieux que son propre frère pour se rapprocher le plus possible du trio américain. Juan Carlos, le frère aîné de l’Oviedo, est venu à la présentation de Manel Fuentes pour expliquer qu’il est également dédié au monde de la musique mais qu’il est dans l’ombre, et le présentateur a découvert qu’il était avant quelque chose de jamais vu auparavant: la première fois que les trois ont agi ensemble devant le public.

“Vous présentez une chose unique“, A déclaré El Monaguillo en apprenant, ce à quoi Fuentes a répondu:” Au moins inédit. “Les trois sont entrés dans le clone et sont allés sur le plateau, sont montés sur des cubes qui se sont déplacés et ont commencé à interpréter” Sucker “. Quand ils ont fini, Carlos Latre a demandé à Daniel que s’il pouvait chanter quelques secondes de” Ta chanson “, le thème de l’Eurovision 2018.

De Dani à Alfred

Au début, il n’a pas compris pourquoi il a dit cela, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser que c’était à cause de la similitude de sa caractérisation avec Alfred García. Et il a commencé à chanter et tout le monde a réitéré la présence de Latre. Le membre des Gemeliers s’est adressé au public pour lui demander s’il était beau comme ça et si la frange convenait, à laquelle les personnes présentes ont répondu par un “oui” crié.

