De la Russie vient le premier aperçu de «Stranger Things 4»

En juillet 2019, la troisième saison de Stranger Things est entrée dans nos vies, ce qui a été un succès, devenant la série Netflix la plus regardée lors de son premier week-end. Quand nous pensions tous que Mind Flayer avait été piégé quand Eleven a fermé le portail d’Upside Down, la créature est revenue et plus forte que jamais, alors Mike, Dustin, Lucas et Will ont uni leurs forces avec l’ensemble du gang pour le vaincre et enfin trouver un peu de paix.

Malheureusement, tout ne s’est pas bien passé, car lors de la fermeture du portail avec Joyce à l’intérieur de l’immense base que les Russes avaient installée à Hawkins, sous le Starcourt Mall, cher Hopper a dû se sacrifier tant que le plan qu’ils avaient pour vaincre Mind Flayer a abouti et à partir de ce moment, nous avons pensé que Jim était mort, mais en même temps, beaucoup de fans ont commencé à créer des théories qui se sont finalement avérées vraies.

Quelles étaient ces théories? Bon, parce qu’au générique du dernier chapitre de la troisième saison de Stranger Things, nous voyons une scène cachée à l’intérieur d’une base militaire russe où les geôliers parlent de quitter les États-Unis, faisant croire à beaucoup que Hopper était vivant. Mais maintenant, nous pouvons confirmer tout cela avec le premier look officiel que Netflix a sorti du quatrième opus de la célèbre série.

On y voit beaucoup de Russes planifier ce qui pourrait être une nouvelle attaque contre les États-Unis, mais la chose la plus importante est qu’au milieu de tout cet immense camp qu’ils ont dans la neige, Jim Hopper lui-même semble bel et bien vivant, qui travaille dans le froid de l’hiver. Nous ne savons pas de quoi parlera cette nouvelle partie de la série Netflix la plus populaire, mais nous sommes sûrs de quelque chose, les choses deviendront plus tendues que jamais.

Sans vous le dire, arrêtez ce que vous faites et Découvrez ci-dessous ce bref aperçu de la quatrième saison de Stranger Things: