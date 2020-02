De Luisita Satisfyer aux clins d’oeil à ‘Amar es para siempre’

Que se passerait-il si Luisita et Amelia, deux des personnages les plus aimés de «Amar es para siempre», vivaient au 21e siècle? Voilà ce que cela pose précisément ‘#Luimelia’, nouvelle fiction exclusive d’Atresplayer Premium, qui a été publié ce vendredi 14 février. La plateforme de paiement d’Atresmedia a créé le premier épisode de ce spin-off particulier dans lequel on nous montre la vie du couple le plus populaire des soirées Antena 3 dans un contexte radicalement différent. Tout au long de six épisodes de huit minutes, nous découvrirons la vie d’Amelia et Luisita dans le Madrid de l’année 2020. Comment se connaîtront-ils dans ce nouveau contexte? Quel serait votre type de relation? Y aurait-il beaucoup de changements concernant votre relation dans les années 70?

Ce sont les Amelia et Luisita de 2020

Le premier épisode publié sert de lettre de motivation pour les deux personnages afin de mieux contextualiser leur histoire. De cette façon, dans ‘#Luimelia’, Luisita (Paula Usero) est une fille de 26 ans qui se consacre à la conception de t-shirts; Par conséquent, votre maison est votre propre lieu de travail. Elle vit avec sa sœur Maria, avec qui elle est très proche et l’un de ses principaux problèmes est qu’elle domine très peu les réseaux sociaux. Bien au contraire Amelia (Carol Rovira), une véritable experte en réseau à 29 ans. Elle a toujours eu du mal à être actrice … mais pour l’instant elle n’a pas réussi. Il continue de se présenter à des dizaines de tests mais jusqu’à présent il n’a pas eu de rôle lui permettant d’être connu pour son travail. Son principal allié dans la vie est son grand ami Ignacio, son grand soutien pour ses problèmes de travail et de personnages.

Amelia, Ignacio et Luisita dans ‘#Luimelia’]

Le destin a fini par rejoindre

Peu de gens pouvaient imaginer que le destin finirait par les rejoindre, plutôt, une femme finirait par les faire se rencontrer dans le centre de Madrid. Dans ce 1×01, nous voyons une Luisita “amoureuse” de son voisin, qu’elle n’hésite pas à aller voir et à demander pour quelques chemises qu’elle avait conçues et qui étaient arrivées chez elle. Ce à quoi la fille ne s’attendait pas, c’est qu’elle allait trouver une jeune arisca qui n’avait aucun intérêt minimum pour elle. Cette femme nommée Maruxa est précisément la petite amie d’Amelia, avec qui elle finit par rompre quelques minutes plus tard et c’est que le protagoniste de la fiction décide de se tenir devant la relation ouverte que les deux maintiennent et que cela ne fait que lui faire du mal. C’est précisément à ce moment où les deux finissent par se retrouver dans la rue. Les deux sont des conversations émotionnellement brisées et peut-être que la rencontre est la meilleure chose qui puisse leur arriver. À ce moment où les deux sont vus pour la première fois, l’étincelle apparaît et commence l’histoire d’amour qui soutiendra cette fiction.

Les clins d’œil à «L’amour est pour toujours»

Bien que ‘#Luimelia’ soit une fiction indépendante de ‘Amar es para siempre’, il est évident que l’épisode fait un clin d’œil à l’original qui va sans aucun doute tomber amoureux (et beaucoup) de ses fans. De cette façon, en 1×01, nous avons trouvé trois visages bien-aimés de la fiction DiagonalTV. Lucía Martín Abello dans le rôle de María, la sœur de Luisita (le même rôle qu’elle avait dans «Amar es para siempre»); Jonás Berami dans le rôle d’Ignacio, ami d’Amelia et Lena Fernández dans le rôle de Maruxa, la voisine de Luisita, sont les trois visages que nous voyons dans cette tranche inaugurale. Mais ils ne seront pas les seuls et c’est que tout au long de la première saison, plus de clins d’œil et de surprises seront produits à la série qui a donné naissance à ce spin-off original.

Le 21e siècle dans ‘#Luimelia’

Dans ce premier épisode, nous voyons comme l’univers de Luisita et Amelia s’est complètement transformé, passant de la localisation dans les années 70 à 2020. C’est quelque chose qui plaira sans aucun doute et beaucoup aux fans de ‘Amar is forever’, qu’ils puissent voir comment le vocabulaire, le look et tout ce qui entoure le couple est radicalement différent. Par exemple, nous voyons tous les deux vivre dans le centre de Madrid puisque toutes leurs scènes d’extérieur sont situées dans les rues centrales du quartier de La Latina, dans la capitale. Il est également curieux de voir comment les deux sont totalement accrochés au téléphone portable, comment Luisita a même Tinder ou comment elle-même avoue avoir apprécié (et beaucoup) avec le Satisfyer que ta soeur t’a donné. Bref, d’innombrables détails qui ont donné beaucoup à parler entre les “fandom” du couple.

