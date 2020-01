De nombreux fans demandent au comédien Leslie Jones d’accueillir la réunion

Les fans ont critiqué Andy Cohen pour avoir adoré Ashton Pienaar de Under Deck lorsqu’il est apparu sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Beaucoup espéraient que Cohen tiendrait Pienaar responsable de son comportement misogyne et de sa mauvaise gestion flagrante de l’équipage de pont.

Cohen a posé les questions difficiles. Cependant, Pienaar a continué à déclarer qu’il se «réfléchissait» et «apportait des changements» sans vraiment exprimer de remords ni s’excuser. Ses réponses ont irrité les fans. Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour le critiquer parce qu’il continuait de dévier et insistent sur le fait que les autres personnes impliquées devraient également être blâmées.

Capitaine Lee Rosbach, Rhylee Gerber, Kate Chastain, Simone Mashile, Courtney Skippon, Brian de Saint Pern, Kevin Dobson, Tanner Sterback, Ashton Pienaar | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Bien que tout le monde ne soit pas en colère contre Cohen, tous les fans étaient presque d’accord sur une chose: les retrouvailles de la saison 7. Les téléspectateurs n’étaient pas sûrs si une réunion aurait lieu. Mais Cohen a confirmé que la réunion était en cours et qu’elle serait diffusée au début du mois prochain. Mais après avoir vu Cohen refuser de tenir les pieds de Pienaar au feu, les fans appellent un hôte qui le fera.

Le comédien Leslie Jones est même épuisé par la saison

La comédienne Leslie Jones de Saturday Night Live a créé un culte après avoir commencé à regarder le spectacle et à tweeter en direct avec des commentaires vidéo. Jones ne retient pas ses critiques de chaque scène, faisant souvent exploser l’équipe de deck pour ses actions.

Alors que ses commentaires étaient principalement drôles dans le passé, même Jones était dégoûtée du dernier épisode. Lorsque les hommes se sont moqués des femmes sur le marché thaïlandais, Jones s’est demandé comment deux des hommes, qui ont des filles, se sentiraient si quelqu’un traitait leur enfant de cette façon. «Je suis vraiment comme fait… .Je suis bon dans ce spectacle. @belowdeckbravo @kate_chastain @captain_lee_rosbach », a-t-elle écrit. “Je me serais fait virer du bateau parce que je me serais battu tous les trois ou quatre”, a-t-elle ajouté dans sa vidéo.

Elle a ajouté plus tard que le virage sombre de la série n’était plus divertissant non plus. «À ce stade, ce n’est plus du divertissement. J’ai eu affaire à des intimidateurs et ça… Je ne peux plus le faire. C’est comme être à nouveau au lycée pour ça. ”

Les fans appellent Jones à accueillir la réunion

De nombreux fans ne pouvaient pas croire le temps facile que Pienaar avait passé sur la WWHL. “Ashton à Andy: Rhylee a un problème avec chaque homme sur le bateau pendant 2 saisons”, a fait remarquer une personne sur Twitter. «#Wwhl Andy, Andy? Pas de suivi? Il vient de jeter cette fouille? »Une autre personne a écrit:« J’ai regardé #WWHL et Ashton était complètement décevant. Comme l’a dit la grande Leona Lansing: «Il y a quelque chose que je ne pense pas que vous compreniez. Vous avez un problème de relations publiques parce que vous avez un problème réel. »»

En conséquence, une flopée a supplié Jones d’accueillir la réunion parce qu’ils savaient qu’elle tiendrait Pienaar et l’équipe de pont pour responsables. «Au lieu d’une réunion où nous devons entendre plus d’excuses, enfermez simplement l’équipage de pont et Kevin dans une pièce et laissez @Lesdoggg leur crier dessus pendant une heure. Je paierais pour regarder. #BelowDeck », a suggéré une personne.

“@BravoWWHL doit mettre @Lesdoggg sur le spectacle de la réunion en tant qu’hôte invité avec @Andy, commentateur latéral ou membre hors-yacht de #BelowDeck!”, A écrit un autre. Jones a insisté sur le fait qu’elle avait fini avec Below Deck après l’épisode de la nuit dernière. Mais les aperçus ont montré le chef Kevin Dobson sortant un gâteau au pénis, ce qui l’a ramenée. «Je sais que j’ai dit que je ne regarderais peut-être pas, mais cet épisode… je pourrais regarder cet épisode», a-t-elle fait remarquer dans une vidéo.