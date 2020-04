De nouveaux coronavirus découverts chez des chauves-souris

Les yeux du monde scientifique viennent de se tourner vers le Myanmar, où ils viennent d’être découverts 6 nouveaux types de coronavirus de chauve-souris appartenant à la famille SARS-CoV-2, mieux connus sous le nom de COVID-19, bien qu’ils aient assuré qu’ils n’étaient pas liés à des infections graves pour l’homme telles que le syndrome respiratoire aigu sévère.

Les scientifiques ont découvert ces nouveaux coronavirus au cours d’une étude financée par le gouvernement dans ce pays, appelée PREDICT, qui cherche à identifier les maladies infectieuses qui ont le potentiel de passer des animaux aux humains.

Entre 2016 et 2018, ils ont collecté des centaines d’échantillons de salive et de guano (crottes de chauve-souris) 464 chauves-souris d’au moins 11 espèces différentes; Ils ont prélevé des échantillons à trois endroits au Myanmar où les humains entrent en contact étroit avec la faune en raison de l’agriculture et de la collecte de guano pour la fertilisation.

“Deux de ces sites présentaient également des systèmes de grottes populaires où les gens étaient régulièrement exposés aux chauves-souris par la récolte de guano, les pratiques religieuses et l’écotourisme”, ont écrit les chercheurs dans leur étude publiée dans la revue PLOS ONE.

Les chercheurs ont analysé les séquences génétiques de ces échantillons et les ont comparées aux génomes de coronavirus connus. Les nouveaux virus ont été trouvés dans trois espèces de chauves-souris:

La chauve-souris jaune du Grand Asie (Cotophilus heathii), où PREDICT-CoV-90 a été trouvé.

La chauve-souris à queue libre aux lèvres ridées (Chaerephon plicatu), qui hébergeait PREDICT-CoV-47 et -82.

Chauve-souris à nez de feuille de Horsfield (Hipposideros larvatus), transportant PREDICT-CoV-92, -93 et ​​-96.

Suzan Murray, directrice du Smithsonian’s Global Health Program et co-auteur de l’étude, a précisé que «de nombreux coronavirus peuvent ne pas présenter de risque pour les humains, mais lorsque nous identifions ces maladies depuis le début chez l’animal, à la source, nous avons une occasion précieuse d’enquêter sur la menace potentielle“

De nombreuses études restent à faire pour découvrir comment ces nouveaux coronavirus peuvent affecter la santé humaine ou d’autres animaux.

