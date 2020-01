De nouveaux détails de casting dévoilés pour “Tiger Lily” dans “Peter Pan & Wendy” Remake Live Action

De nouvelles informations sur le casting ont révélé plus sur le personnage de Tiger Lily dans le prochain film d’action en direct “Peter Pan et Wendy” du DisInsider.

Disney est à la recherche d’une actrice amérindienne / des Premières nations âgée de 18 à 25 ans pour jouer le rôle, bien que le personnage ait 15/16 ans dans le film. Le personnage jouera également un rôle plus important dans le film que dans la version originale animée de Disney et elle aura également un acolyte de cheval.

Voici une ventilation rapide de Tiger Lily:

Tiger Lily est originaire de Neverland avec un arc dans le dos, elle est à la fois une guerrière féroce et un chef serein et bienveillant qui protège Neverland et les garçons et les filles perdus du lugubre capitaine Hook. Ce personnage parlera à la fois en anglais et dans une langue maternelle.



Le film devrait entrer en production au Canada et le tournage aura lieu entre avril et août. “Peter and Wendy” sera réalisé par David Lowery et écrit par Toby Halbrooks, qui a déjà travaillé ensemble sur le remake en direct de “Pete’s Dragon”. Jim Whitaker et Joe Roth produiront le film.

Il est difficile de savoir si “Peter Pan et Wendy” sortira directement sur Disney +, ou s’il sortira d’abord dans les cinémas.

Êtes-vous intéressé par une nouvelle version de «Peter Pan»?

