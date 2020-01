De nouveaux détails révélés sur la série Disney + “Turner & Hooch”

De nouveaux détails ont été révélés par Discussing Film sur la prochaine série Disney + Original «Turner & Hooch».

La série est maintenant entrée en pré-production et le tournage devrait commencer le 27 avril sur place à Vancouver, au Canada. Avec 20th Century Television produisant la série pour Disney +.

Cette nouvelle série «Turner & Hooch» sera écrite et exécutée par Matt Nix, qui est le créateur de «The Gifted» et «Burn Notice». 20th Century Television produira la série.

La série va être un redémarrage du film classique Touchstone de 1989, avec Tom Hanks. Dans le film original, Scott Turner, joué par Tomy Hanks, a 3 jours à gauche dans le service de police local avant de déménager dans une plus grande ville pour obtenir de «vrais» cas, pas seulement des délits. Puis Amos Reed est assassiné et Scott Turner se lance dans l’affaire. La chose la plus proche d’un témoin dans cette affaire est le chien d’Amos Reed, Hooch, dont Scott Turner doit s’occuper s’il veut éviter d’être «endormi».

Le film original “Turner & Hooch” est disponible en streaming maintenant sur Disney +.

Aucun détail officiel sur cette série n’a encore été annoncé.

Êtes-vous excité pour une nouvelle série basée sur “Turner & Hooch”?

