De nouveaux détails sur le casting de She-Hulk dévoilés

Plus de détails sur la prochaine série Disney + Marvel, She-Hulk, ont été révélés par “The Illuminati”, qui ont partagé quelques premiers détails sur le casting de la série.

Le spectacle a été officiellement révélé par les studios Marvel Kevin Feige lors de la dernière exposition D23 et Disney a commencé à chercher quelqu’un pour jouer Jennifer Walters, qui est l’alter-ego de She-Hulk.

Marvel est à la recherche d’une actrice âgée de 26 à 34 ans, capable de livrer des moments de comédie. Ils laissent également le casting ouvert à toutes les races et veulent une actrice qui peut également livrer sur grand écran. Le tournage devrait commencer cet été et la pré-production est en cours.

La version à l’écran de She-Hulk va être proche de l’origine de la bande dessinée, Jennifer obtenant ses super pouvoirs après avoir reçu une transfusion sanguine de son cousin Bruce Banner, après avoir été abattu. Elle est également décrite comme un futur membre des Avengers.

Marvel n’a plus révélé de détails officiels.

Qui aimeriez-vous voir le casting en tant que «She-Hulk»?

