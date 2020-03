De nouveaux détails sur le rôle de Michael Biehn dans The Mandalorian dévoilés

Suite à l’annonce de Michael Biehn rejoignant le casting de The Mandalorian season two, de nouveaux détails sont maintenant rapportés sur son rôle.

Heureusement, le tournage de la deuxième saison de The Mandalorian s’est terminé avant que l’épidémie de coronavirus ne commence à arrêter les productions dans le monde entier. Maintenant, de nouveaux ajouts de casting à la série Star Wars commencent à faire surface. Le plus gros était Rosario Dawson, qui devrait jouer Ahsoka Tano. Un autre est venu de Making Star Wars plus tôt cette semaine, qui a partagé que Michael Biehn est également dans la saison deux.

Making Star Wars rapporte maintenant que Michael Biehn joue un chasseur de primes du passé de Mando qui a un costume inspiré de son personnage de Tombstone Johhny Ringo. Le rapport poursuit en disant que le personnage de Michael Biehn dans The Mandalorian dira des lignes en clin d’œil à ses rôles dans The Terminator, Aliens, Tombstone et Navy Seals. Il semble également que Dave Filoni ait réalisé l’épisode dans lequel Michael Biehn apparaîtra.

Êtes-vous ravi de voir Michael Biehn rejoindre l’univers Star Wars? Quelles autres stars de l’action des années 80 aimeriez-vous voir dans la série? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

La deuxième saison de Mandalorian devrait être diffusée en octobre sur Disney Plus.

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.