De nouveaux détails sur «Resident Evil 3» émergent du magazine Xbox en ligne

Si vous voulez plus de détails sur le mois prochain Resident Evil 3, le magazine Xbox en ligne de ce mois-ci est heureux d’obliger. Le numéro a révélé plusieurs nouveaux détails, dont un qui rompt avec les normes de la série.

Gardez à l’esprit, certains de ces détails contiennent des spoilers, vous avez donc été prévenu!

Quoi qu’il en soit, voici les détails:

Il est confirmé que Nemesis est capable de pénétrer dans des pièces sûres en poursuivant le joueur.

Les développeurs ont utilisé M. X comme un moyen de recueillir des commentaires sur Nemesis, bien que leur objectif tout au long était de faire de Nemesis un ennemi plus terrifiant et tendu que M. X dans presque tous les domaines.

Le baril explosif rouge classique revient, apportant avec lui une stratégie: l’utilisez-vous immédiatement sur certains zombies en ce moment, ou le conservez-vous pour plus tard afin de pouvoir l’utiliser contre Nemesis?

La première fois que vous descendez Némésis, il peut déposer des objets rares à ramasser.

Le mécanicien d’esquive a certaines actions contextuelles que Jill peut faire si vous réussissez une esquive parfaite contre des types d’attaques spécifiques.

Certaines zones du jeu vous donnent une excuse pour expliquer pourquoi Nemesis ne peut pas vous suivre, vous donnant une pause, mais l’un des principaux objectifs du remake était de faire de lui une menace constante. Pas toujours à votre poursuite, mais la possibilité qu’il puisse vous poursuivre là-bas reste vraie.

L’IA de Nemesis est conçue pour ne pas être implacable. Son IA travaille pour télégraphier dynamiquement ses mouvements et donner au joueur une marge de manœuvre.

Les monstres réagissent davantage à l’environnement et aux situations, et peuvent potentiellement travailler ensemble ou séparément, selon leur nombre.

Le Grave Digger est confirmé dans le match. Avec des séquences potentielles inspirées de Tremors.

Les araignées sont également confirmées dans le jeu. Ils ont tendance à se précipiter partout, parfois vers ou loin de vous, ou à vous tomber du plafond.

Hunter Betas est également confirmé dans le jeu.

Raccoon City est beaucoup plus grande qu’elle ne l’était dans Resident Evil 2, avec plusieurs chemins.

Jill peut débloquer plus de voies dans le système de métro vers de nouvelles parties de la ville comme une forme de voyage rapide.

Il y a beaucoup plus de tâches secondaires disponibles pour le joueur, y compris une arme qui vous oblige à faire marche arrière pour l’obtenir.

Carlos est jouable et a plus de séquences jouables, mais il n’a pas sa propre campagne.

Il peut y avoir quelques nouveaux monstres dans le jeu qui n’étaient pas dans l’original.

Capcom s’est concentré sur le fait d’avoir une histoire cohérente, plutôt que de différentes manières dont les événements pourraient se dérouler. Cela dit, les développeurs ont beaucoup fait pour que l’histoire ait plus de profondeur et se démarque. Jill, Nemesis et l’UBSC sont plus étoffées que dans l’original.

Comme le jeu se déroule un jour avant et un jour après RE2, vous pouvez également voir «avant et après».

Resident Evil 3, avec Resident Evil Resistance, retourne chez lui le 3 avril pour PlayStation 4, Xbox One et PC.