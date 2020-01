De nouveaux détails sur Resident Evil 3 Nemesis Remake dévoilés

Après toutes les rumeurs étaient vraies et le remake de Resident Evil 3 Nemesis arrivera plus tôt que prévu, beaucoup plus tôt. Alors que nous attendons quelques mois pour sa sortie, de nouveaux détails, images et designs qui font monter le battage médiatique dans le ciel sont révélés. Depuis que la couverture du jeu a coulé avec les nouveaux designs de Jill, Nemesis et Carlos Oliveira, la controverse a été déclenchée, mais aujourd’hui de nouveaux détails ont été révélés qui pourraient encore diviser les joueurs, car le remake n’inclura pas certaines des fonctionnalités du jeu original.

Le magazine officiel PlayStation a consacré un article au remake prévu de Resident Evil 3 dans lequel il a partagé de nouveaux détails sur le jeu. Tout d’abord, ils nous rappellent qu’il s’agit plus d’une nouvelle version du titre de 1999 que d’un remake lui-même. Eh bien, non seulement vous garderez l’appareil photo sur l’épaule de RE2 Remake, mais il comprendra également de nouveaux mécanismes. Cependant d’autres éléments classiques du jeu brilleront par son absence.

Le remake de RE3 Nemesis n’inclura pas le mode mercenaire, mais à la place viendra avec la résistance de projet multijoueur. Il n’y aura pas non plus d’élections en temps réel, alors ne vous attendez pas à des fins multiples.. Ce n’est pas comme si le Resident Evil d’il y a deux décennies comprenait de nombreuses fins, mais c’était certainement quelque chose de caractéristique du jeu. D’un autre côté, il ne semble pas que l’essence de l’horreur de la survie sera perdue avec ces légers changements, et Peter Fabiano, l’un des producteurs du jeu, le pense:

Grâce aux progrès technologiques et à l’utilisation de RE Engine, nous avons pu reprendre l’original et le réinventer avec des graphismes et un gameplay modernes. Cela signifiait que nous devrions être en mesure de manipuler notre vision créative en restant fidèle au matériau d’origine.

Maintenant, nous savons aussi que nous pouvons voir beaucoup des endroits les plus emblématiques de Racoon City dans ce remake, y compris la station-service Stagla, les bureaux en flammes de Racoon Press et l’hôpital infesté de Racoon City.

Resident Evil 3 Remake sera mis en vente le 3 avril 2020.

