De nouveaux mutants bouclent la production alors que le réalisateur taquine l’ours démon

Le réalisateur Josh Boone a annoncé que Les nouveaux mutants a officiellement terminé la production tout en taquinant Demon Bear dans son post, avec un aperçu de l’ours en arrière-plan, pour les studios tant attendus du 20e siècle X Men film. Vous pouvez consulter la publication Instagram ci-dessous!

Dans les bandes dessinées, Demon Bear hantait les rêves de Danielle Moonstar et tire son pouvoir des émotions humaines négatives, capables de téléportation, d’immenses forces, de transformation et de corruption des âmes humaines (via Vital Thrills).

Selon une interview avec Entertainment Weekly, Boone a également confirmé qu’ils n’avaient jamais fait de reportages pour le film, malgré des rumeurs contraires. Boone a déclaré au point de vente: «Tout le monde a dit que nous avions fait des reprises! Nous n’avons jamais effectué de nouvelles prises de vue. Et je vais vous dire ceci: s’il n’y avait pas eu de fusion, je suis sûr que nous aurions refait les prises de vue de la même manière que chaque film fait les reprises. Nous ne l’avons même pas fait parce que lorsque la fusion a été réalisée et que tout a été réglé, tout le monde est plus âgé. “

20th Century Studios en association avec Marvel Entertainment présente Les nouveaux mutants, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’elles se battent pour essayer de s’en sortir vivantes.

Le film met en vedette Anya Taylor-Joy (Divisé, La sorcière) comme Magik et Maisie Williams (Jeu des trônes, gen: LOCK) en tant que Wolfsbane, avec Henry Zaga (13 raisons pour lesquelles) comme Sunspot, Blu Hunt comme Dani Moonstar et Choses étranges’Charlie Heaton dans le rôle de Cannonball.

Les nouveaux mutants adapte la série de bandes dessinées mensuelles du même nom lancée en 1982. Créée par Chris Claremont et Bob McLeod, Les nouveaux mutants suit un groupe de mutants adolescents en tant que héros en formation dans l’univers Marvel. Le long métrage devrait s’écarter du spectacle de science-fiction d’autres X Men films et est plutôt décrit comme un film d’horreur de style “Stephen King rencontre John Hughes”.

En novembre 2017, ComingSoon.net a dévoilé en exclusivité un concept de fuite animatique du film, qui présente Wolfsbane, Magic et Cannonball face à l’ours démon.

Le film, réalisé par Josh Boone à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Knate Lee, devrait arriver dans les salles le 3 avril.