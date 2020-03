De nouveaux mutants et Mulan abandonnés du calendrier de sortie en raison d’un coronavirus

Le coronavirus a de nouveau frappé le monde du divertissement, Disney annonçant maintenant que les prochaines versions Mulan, The New Mutants and Antlers ont tous été supprimés du calendrier de sortie pour le moment. Mulan devait sortir le 27 mars, New Mutants le 3 avril et Antlers le 17 avril. On ne sait pas encore quand ces films seront en salles, mais il est probable qu’ils sortiront en 2020. Ou du moins, nous espérons qu’ils le seront. À ce stade, cependant, aucune nouvelle date n’a été annoncée.

Selon Deadline, la reprogrammation de ces titres devrait se faire à l’échelle mondiale, ce qui est logique étant donné que Disney avait déjà gelé la sortie chinoise de Mulan. Étant donné que la photo a été présentée en première mondiale cette semaine, il semble que la décision d’annuler la date de sortie prévue ait été difficile pour Disney et augmentera sans aucun doute les coûts de ce qui a déjà été une campagne marketing majeure.

Dans le cas de The New Mutants, le retard s’ajoute à un très long ensemble de problèmes pour le film, le dernier de la franchise Fox X-Men. Cependant, pour une fois, la décision de repousser le film n’a rien à voir avec la qualité de New Mutants, les bandes-annonces récentes suggérant que nous avions beaucoup à attendre. Ceux qui espèrent un correctif de super-héros peuvent également avoir à faire face à un retard de Black Widow, même s’il se peut que la sortie de mai de l’image du MCU soit juste assez loin pour la maintenir en lice pour respecter son plan d’origine.

Enfin, le film d’horreur produit par Guillermo del Toro, Antlers, est le moins connu des trois sorties différées, mais il était encore en train de devenir un titre intrigant. La décision de Disney de repousser Mulan et d’autres sont conformes aux tendances de l’industrie, avec le coronavirus repoussant déjà des versions très médiatisées telles que No Time to Die, Fast & Furious 9 et A Quiet Place Part II, et fermant les parcs Disney de Californie. Pour l’instant, nous n’attendons que des confirmations de retards supplémentaires, bien que sur la base de l’annonce du studio, ce sera une liste assez stérile au cours du mois prochain.