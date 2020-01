De nouveaux tirages Star Wars rendent hommage à Baby Yoda et Rogue One / Film

Si vous n’avez pas 350 $ à dépenser pour la nouvelle figurine Baby Yoda grandeur nature qui vient d’être dévoilée par Sideshow Collectibles, vous pouvez peut-être dépenser un peu moins d’argent pour honorer le petit gars de Le Mandalorien avec une impression spéciale de Dark Ink par l’artiste Juan Carlos Ruiz Burgos.

Mais ce n’est pas tout Guerres des étoiles les fans peuvent mettre la main sur aujourd’hui. DKNG a également publié un nouvel imprimé rendant hommage à Rogue One: une histoire de Star Wars. À première vue, il semble que ce soit juste un gros plan d’un Death Trooper, mais quand vous jetez un coup d’œil au casque, vous verrez une certaine station spatiale formidable. Découvrez les imprimés Death Trooper et Baby Yoda ci-dessous.

DKNG Imperial Death Trooper (Rogue One)

Imperial Death Trooper par DKNG

Impression d’écran

18 x 24 pouces

Édition signée et numérotée à la main de 295

60 $

Imperial Death Trooper – Foil Variant par DKNG

Sérigraphie sur papier métallisé

18 x 24 pouces

Édition de 150 exemplaires signée et numérotée à la main

65 $

Il existe deux versions différentes de l’impression Death Trooper, l’une étant une sérigraphie ordinaire avec une édition de 295 tandis que l’autre est une sérigraphie sur papier métallisé qui a une édition de 150. Le prix différent entre les deux n’est que de 5 $, donc pourquoi ne pas aller avec le fleuret? Ce miroitement va avoir fière allure. Les deux sont maintenant disponibles chez Dark Ink jusqu’à épuisement des stocks.

Little Bounty

Même si nous attendons toujours de voir une œuvre définitive représentant le Mandalorien dans son ensemble, cette pièce de The Child de Juan Carlos Ruiz Burgos nous tiendra le coup.

L’impression, intitulée Little Bounty, est un jet d’encre d’art sur papier Somerset Velvet. Il fonctionne sur le petit côté à seulement 8 × 10 pouces, ce qui rend le prix de 40 $ un peu raide, mais cela le rend parfait pour afficher à côté des photos de vos vrais enfants, qui ne sont pas aussi mignons que Baby Yoda. Et ne vous inquiétez pas si vous voyez cela en ce moment, car il s’agit d’une édition chronométrée numérotée à la main disponible jusqu’à dimanche, 2 février à 23 h 59 HE. Cependant, de nombreux exemplaires sont vendus d’ici là, c’est le nombre qui sera imprimé.

Procurez-vous le vôtre sur le site de la boutique Dark Ink dès maintenant.

Articles sympas du Web: