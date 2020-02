De nouvelles conceptions de costume de Batman pour la Batwoman de Ruby Rose révélées

Le nouveau concept art de Batwoman de Ruby Rose offre aux fans un aperçu de deux modèles de costumes Batman alternatifs.

Au cœur de Batwoman de Ruby Rose se trouve le mystère de la disparition de Bruce Wayne. Avec Bruce Wayne parti, personne n’a été laissé pour protéger l’emblématique Gotham, quelque chose qui a imploré Kate Kane de Ruby Rose de trouver sa propre façon de rendre justice. Dans Batwoman de Ruby Rose, les fans ont eu un bref aperçu du costume de Batman que Bruce Wayne a enfilé avant sa disparition. Sans Batman, Kate Kane de Ruby Rose a absorbé le manteau et l’iconographie de sa cousine pour devenir la Batwoman.

Pour célébrer la révélation du costume de Batman de Robert Pattinson, l’artiste Andy Poon s’est rendu sur Instagram pour partager quelques-uns des premiers concepts conçus pour le costume de Batman dans Batwoman de Ruby Rose. Il y a deux regards différents sur le costume Batman, bien qu’ils puissent sembler similaires au début car les différences sont subtiles. Le premier design est certainement plus intimidant, tandis que le second se penche davantage sur les tendances héroïques de Batman, jusqu’à la pose. Vous pouvez consulter les looks alternatifs sur le costume Batman de Batwoman de Ruby Rose ci-dessous. Assurez-vous de glisser à droite sur le poste pour voir les deux modèles différents de Batman.

Ces deux modèles présentés sont radicalement différents de la combinaison Batman vue dans le spectacle Ruby Rose. Dans Batwoman, le costume Batman se sent moins prononcé et avait l’esprit furtif lorsqu’il est conçu. Lorsqu’on le regarde dans n’importe quelle pièce, le costume Batman vu dans le spectacle Ruby Rose pourrait facilement se fondre. Ces deux modèles, d’autre part, ont un design distinctif avec des ondulations de leur tissu. Les deux capots de ces modèles sont également plus menaçants, en particulier le premier car il choisit de ne pas montrer la bouche du Batman. Le capot du deuxième design montre la bouche de Batman mais a des oreilles de chauve-souris perçantes qui feraient fuir tout ennemi terrorisé. Les deux modèles utilisent également les yeux blancs emblématiques de Batman.

Que pensez-vous de ces deux designs Batman alternatifs de Batwoman de Ruby Rose? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Batwoman de Ruby Rose revient avec de nouveaux épisodes le 16 février avec l’épisode intitulé “Take Your Choice” et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

DEUX EST UNE FOULE – Alors que Kate (Ruby Rose) est tiraillée entre deux soeurs, Luke (Camrus Johnson) et Mary (Nicole Kang) sont chargées de trouver la cause des maux de tête débilitants de Beth. Un visiteur livre de bonnes nouvelles à Jacob (Dougray Scott), tandis que Sophie (Meagan Tandy) pousse son nouveau rôle à l’extrême et Alice (Rachel Skarsten) fait une découverte dévastatrice. Tara Miele a réalisé l’épisode écrit par Ebony Gilbert (# 112).

Batwoman met en vedette Ruby Rose, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis et Dougray Scott. La série est diffusée le dimanche à 20 h 00. sur The CW.

Source: Andy Poon

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC