De nouvelles figurines McFarlane DC Comics déballent!

McFarlane Toys a fourni à ComingSoon.net une douzaine de leurs nouvelles figurines DC Comics! Produite avec Warner Bros. Consumer Products et DC, la nouvelle ligne de figurines de collection DC Multiverse très attendue est désormais disponible dans les détaillants de masse et spécialisés. Découvrez les figurines McFarlane DC Comics dans notre galerie ci-dessous, y compris une figurine Batmobile à construire! Cliquez ici pour acheter ces figurines!

La nouvelle gamme de collecteurs DC Multiverse comprend des figurines de 7 pouces incroyablement détaillées conçues avec 22 points d’articulation impressionnants. Chaque figurine est livrée avec une carte à collectionner qui présente des illustrations et une biographie spécifiques au personnage, de multiples accessoires et une base d’affichage. Le PDSF est de 19,99 $ à 24,99 $ USD pour chaque chiffre.

«McFarlane Toys a gardé secrète la gamme de figurines et d’images DC Multiverse, mais aujourd’hui, je suis ravi de montrer aux fans, collectionneurs et grands enfants, comme moi, l’incroyable gamme de designs de personnages DC Super Hero et Super-Villain. que notre équipe a créé juste pour eux afin de les ramener à la maison », a déclaré Todd McFarlane, Creative Force et PDG de McFarlane Toys.

La première vague de chiffres comprend:

Batman: Detective Comics # 1000

Figurine de Batman basée sur les bandes dessinées de DC Rebirth

Les accessoires Batman incluent Grapnel Launcher et Batarang

Batman: Detective Comics # 1000

Variante Chase

Figurine de Batman basée sur les bandes dessinées de DC Rebirth

Les accessoires Batman incluent Grapnel Launcher et Batarang

Présente un emblème de poitrine différent en hommage au Batman classique

Superman: Action Comics # 1000

Figurine de Superman basée sur les bandes dessinées de DC Rebirth

L’accessoire Superman comprend un support de vol pour une figure aérienne à 360 degrés posant

Batgirl: Art of the Crime – Partie d’un ensemble de collection à 3 chiffres – Batgirl, Nightwing et The Batman Who Laughs – qui comprend un morceau de Batmobile à construire présenté dans les bandes dessinées DC Rebirth. Chaque figurine est vendue séparément.

Figurine de Batgirl basée sur les bandes dessinées de DC Rebirth

Les accessoires Batgirl incluent Grapnel Launcher et Batarang

La Build-A-Batmobile est dotée de roues roulantes et mesure 7 pouces de long lorsqu’elle est entièrement assemblée

Nightwing: Better Than Batman – Partie d’un ensemble de collection à 3 chiffres – Batgirl, Nightwing et The Batman Who Laughs – qui comprend un morceau de Batmobile à construire présenté dans les bandes dessinées DC Rebirth. Chaque figurine est vendue séparément.

Figurine Nightwing basée sur les bandes dessinées DC Rebirth

Les accessoires Nightwing comprennent deux bâtons Escrima

La Build-A-Batmobile est dotée de roues roulantes et mesure 7 pouces de long lorsqu’elle est entièrement assemblée

The Batman Who Laughs – Partie d’un ensemble de collection à 3 chiffres – Batgirl, Nightwing et The Batman Who Laughs comprend chacun un morceau d’une Batmobile à construire présenté dans les bandes dessinées DC Rebirth. Chaque figurine est vendue séparément.

La figurine Batman Who Laughs est basée sur la série de bandes dessinées DC Dark Nights: Metal

Les accessoires Batman Who Laughs incluent un couteau et une faucille

La Build-A-Batmobile est dotée de roues roulantes et mesure 7 pouces de long lorsqu’elle est entièrement assemblée

Batman: Batman la série animée

La figurine de Batman est basée sur le style emblématique de Batman la série animée

Les accessoires de Batman incluent un lanceur Grapnel et Batarang

Superman: Superman la série animée

La figurine de Superman est basée sur le style emblématique de Superman la série animée

Les accessoires de Superman incluent un morceau d’acier plié

Comprend une paire bonus de poings alternés

Green Lantern: Justice League

La figurine Green Lantern est basée sur le style emblématique des accessoires de la série animée Justice League Green Lantern, notamment un Lantern Willpower Projection Blaster, un casque et une visière.

Harley Quinn: Classique

La figurine de Harley Quinn est basée sur les bandes dessinées de DC Rebirth

Les accessoires de Harley Quinn comprennent un maillet et un (Gag) Bang! Blaster

Flèche verte: Flèche

La figurine Green Arrow est basée sur la série télévisée CW Arrow

Les accessoires de Green Arrow comprennent un arc avec une flèche frappée et un carquois avec des flèches groupées

Superman: Armure déchaînée

La figurine Superman Unchained est basée sur la série de bandes dessinées DC du même nom

Superman comprend des ailes mobiles rotatives qui peuvent étendre la hauteur de la figure à 9 pouces de hauteur et 10 pouces de large (un assemblage est requis)

Batman: Hellbat Suit

La figurine Batman (Hellbat Suit) est basée sur la série de bandes dessinées DC Batman and Robin

Batman (Hellbat Suit) comprend des ailes articulées qui peuvent étendre la hauteur de la figure à 9 pouces de hauteur et 14 pouces de largeur (un certain assemblage est requis)

Bat-Raptor

Véhicule incroyablement détaillé basé sur la Batmobile de Batman Who Laughs de la mini-série de bandes dessinées DC The Batman Who Laughs

Conçu pour s’adapter à une figurine DC Multiverse à l’échelle de 7 pouces

8 pouces de largeur et possède une extrémité avant télescopique pour étendre le véhicule à une longueur totale de 12 pouces

Dispose de roues roulantes

Les figurines de collection DC Multiverse et les jouets associés seront disponibles dans les principaux points de vente à partir de janvier 2020, notamment Walmart, Target, Amazon, GameStop, BestBuy et Walgreens.