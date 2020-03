De nouvelles images de l’Atom Snyder Cut de Justice League

Le battage médiatique pour la Justice League Snyder Cut (2017) n’est pas mort. Ou du moins, le réalisateur Zack Snyder ne le laissera pas mourir. Cela fait deux ans que la version de Joss Whedon Justice League a été créée … mais la flamme attend toujours l’espoir de voir la coupe finale de Snyder. Dans une nouvelle révélation, le réalisateur de Watchmen Il a présenté une nouvelle image du Snyder Cut via son compte Vero, et c’est une petite surprise: l’Atom.

Dans son article, Snyder a écrit “Ryan Choi, directeur de Star Labs Nanotechnology”, pour révéler le rôle qu’Atom jouerait dans Justice League. Choi est le troisième homme à utiliser le nom Atom. Il a été créé par Gail Simone et Grant Morrison, et est apparu pour la première fois dans DCU: Brave New World # 1 en 2006.

Auparavant, Snyder avait donné des détails sur le fait que Choi aurait comparu devant son tribunal, mais il semble que cette série d’images propose que sa participation aurait été plus qu’un simple caméo, comme ils le soulignent dans Screenrant. Les photographies supposent que même s’il n’est pas certain que le film montrerait Choi comme Atom, il aurait eu suffisamment d’interaction avec le scientifique Silas Stone, le père assassiné de Cyborg.

Voici les images de Ryan Choi dans Justice League:

Pour des raisons familiales, Snyder n’a pas pu conclure Justice League et a été remplacé à la place par Whedon … qui a apparemment fini par gâcher le film. La Justice League a été créée en novembre 2017, et les fans de DC supplient toujours de rencontrer un jour la version de Snyder.

.