De nouvelles images de Star Wars 1313 fuient en ligne et expliquent ce qui aurait pu être

Nouveaux détails pour Star Wars 1313, le jeu se déroulant dans un Galaxy Far, Far Away auquel vous n’aurez jamais l’occasion de jouer, est apparu en ligne récemment.

Le titre, pour ceux qui ne le savent pas, fait référence à un projet annulé annoncé pour la première fois par LucasArts en 2012, qui devrait être publié sur PC, puis sur la Xbox One et PlayStation 4 de nouvelle génération. Après l’acquisition de la franchise par Disney plus tard la même année, cependant , l’entreprise a été immédiatement mise sur la glace avec effet immédiat et LucasArts a été effectivement démantelé en tant que développeur de jeux.

La maison qui a construit Mickey Mouse a finalement décidé de remettre l’une des propriétés de divertissement les plus lucratives du monde à EA en 2013 et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Alors que l’appétit des fans pour les aventures solo de Star Wars a finalement été rassasié, grâce au fantastique Fallen Order de Respawn, la récente découverte de nouvelles images pour 1313 a inévitablement amené beaucoup à se demander ce qui aurait pu être.

Nous savons qu’en raison de l’émergence d’une image dans le jeu plus tôt cette semaine, bien sûr, Boba Fett devait jouer le rôle de protagoniste central en 1313 et maintenant, plus de captures d’écran du projet en conserve se sont matérialisées. Découvrez-les ci-dessous, gracieuseté de DSOGaming.

Rien de particulièrement révélateur à voir ici, alors, bien que les fans puissent mieux voir Coruscant ainsi que le personnage central. Contrairement à la surface de la planète couverte par la ville, le ventre de Coruscant abritait toutes sortes d’activités criminelles composées de milliers de quartiers. Le numéro 1313, quant à lui, faisait référence au niveau résidentiel auquel les joueurs commenceraient, les premiers segments voyant le protagoniste suivre une formation de leur mentor pour survivre à un monde aussi impitoyable et impitoyable.

Malheureusement, cette histoire ne viendra jamais à exister et existe maintenant, uniquement en tant que note de bas de page parmi d’innombrables autres annulées Guerres des étoiles titres. Heureusement, EA semble avoir enfin reconnu l’importance des jeux solo et, si les rumeurs sont vraies, il est possible que la suite de Fallen Order de l’année dernière soit déjà allumée. Voir ici pour tout ce que nous savons jusqu’à présent.