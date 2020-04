De nouvelles images de «The Last of Us Part II» ont fui, avec une guitare?

C’est sans aucun doute une déception Le dernier d’entre nous, partie II a été retardé indéfiniment, mais cela n’a pas empêché quelqu’un de diffuser des images du jeu. Bien que ce ne soit certainement pas ce à quoi vous vous attendez: Ellie et une guitare complètement jouable.

Le clip de gameplay avait été divulgué sur YouTube vendredi (avec la chaîne covid19 comme source). Sony n’a pas tardé à supprimer le métrage, mais pas avant que quelqu’un ait pu le télécharger ailleurs.

Le clip en question dure environ deux minutes, Ellie commençant au lit, puis voyageant dans les coulisses d’un théâtre. Elle tombe alors sur une guitare appuyée contre l’un des sièges, où elle s’assoit et commence à jouer. Ce qui est cool, c’est que Naughty Dog semble avoir programmé une section de gameplay de guitare assez complète.

Différentes notes peuvent être sélectionnées à l’aide de la manette, tandis que vous pouvez gratter la guitare et jouer les notes sélectionnées en faisant glisser votre main sur le pavé tactile du contrôleur. Six notes différentes sont affichées simultanément, mais vous pouvez appuyer sur les pare-chocs droit et gauche pour basculer entre différents accords. Ce n’est certainement pas le gameplay rempli d’horreur que vous attendiez, mais c’est quand même assez intéressant.

The Last of Us Part II devait initialement sortir fin mai pour PlayStation 4.