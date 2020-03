De nouvelles photos de l’ensemble de Loki confirment le retour d’un méchant de longue date de Marvel

Même s’il ne devrait pas être diffusé avant le début de l’année prochaine, le mois dernier a apporté aux fans une foule de nouvelles informations sur Loki, la prochaine série Disney Plus qui se concentre sur le personnage le plus mal élevé du MCU. Nous avons eu notre premier aperçu de séquences réelles dans un spot télévisé du Super Bowl, un indice que la Time Variance Authority serait introduite dans la franchise, et des rumeurs sur le rôle d’Owen Wilson, qui n’ont pas encore été révélées par la Maison de la souris.

Il y a de fortes chances que nous n’obtenions plus d’informations concrètes avant un certain temps (après tout, Disney Plus n’a encore diffusé aucune de ses émissions centrées sur le MCU), mais quelques photos de l’ensemble de Loki ont fourni un autre indice quant à qui fera une apparition dans la série. Tel que rapporté par ComicBook.com, certaines photos initialement partagées par Just Jared révèlent que la toujours présente Roxxon Corporation sera présentée dans l’émission.

Si vous suivez le MCU depuis sa création, ce nom particulier sonne probablement une cloche. Bien que la société n’ait pas atteint le niveau de mal auquel elle aspirait dans les bandes dessinées, Roxxon a fait une apparition dans chacun des films Iron Man, et il a également été abandonné dans une poignée d’émissions de télévision Marvel, y compris l’agent Carter , Agents du SHIELD, Daredevil et Iron Fist.

Pour être juste, le type de rôle que Roxxon jouera n’est pas entièrement clair, mais ce serait une excellente occasion pour l’équipe créative de Marvel de tirer le rideau sur la société minable. Avec Loki dont la première est prévue pour 2021, nous avons un peu d’attente devant nous, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des nouvelles ou des rumeurs qui nous attendent.