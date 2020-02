De nouvelles photos de l’ensemble de The Suicide Squad sont filtrées et nous pouvons voir à quoi ressemblent plusieurs personnages

The Suicide Squad continue d’être filmé et bien que nous ne sachions pas très bien ce que James Gunn a l’intention de nous dire dans ce genre de redémarrage (ou suite), de nouvelles photos du plateau de tournage, gracieuseté de Just Jared, sont apparues sur Internet.

Nous recommandons également: Filtres vidéo de Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn sur le tournage de The Suicide Squad

Les nouvelles images montrent Margot Robbie (Harley Quinn), Daniela Melchilor (Ratcatcher), David Dastmalchian (Polka-Dot Man) et Idris Elba, qui est présumé être le Vilgilante, bien que rien de tout cela n’ait été confirmé.

Le film comprend également Viola Davis, Joaquín Cosío, Taika Waititi, Peter Capaldi et John Cena.

The Suicide Squad ouvre dans les salles le 6 août 2021.

.