De nouvelles photos de tournage de The Flash Reveal Godspeed de Grant Gustin

De nouvelles photos de la sixième saison de The Flash de Grant Gustin révèlent le retour de Godspeed.

Le tournage de la sixième saison de The Flash de Grant Gustin est toujours en cours à Vancouver. Maintenant, de toutes nouvelles photos prises par Canadagraphs indiquent que le Scarlet Speedster de Grant Gustin affrontera un redoutable ennemi que nous avons déjà vu.

Les photos du tournage révèlent que Godspeed reviendra dans l’épisode 18 de la saison six de The Flash. Godspeed est issu des bandes dessinées de DC Rebirth et est apparu pour la première fois dans la cinquième saison de la série Grant Gustin. Dans la première de la saison 6 de Flash, il a été révélé que Team Flash recherchait la vraie vitesse divine après avoir attrapé plusieurs imposteurs. Vous pouvez voir le retour de Godspeed dans les photos ci-dessous.

Le Flash se poursuit la semaine prochaine avec l’épisode intitulé «Une fille nommée Sue» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

QUAND RALPH A RENCONTRÉ SUE – Après des mois de recherche de Sue Dearbon (star invitée Natalie Dreyfuss), Ralph (Hartley Sawyer) se fait une idée de ses allées et venues enfin face à face avec son client disparu. Cependant, Sue refuse de rentrer chez elle dans sa famille et emmène Ralph dans une aventure audacieuse. Iris (Candice Patton) fait face à un nouveau défi tandis que Barry (Grant Gustin) considère une demande potentiellement dangereuse d’une source de confiance. Chris Peppe a réalisé l’épisode écrit par Thomas Pound & Lauren Certo (# 612). Date de diffusion originale du 18/02/2020.

The Flash stars Grant Gustin comme Barry Allen / The Flash, Candice Patton comme Iris West, Danielle Panabaker comme Caitlin Snow / Killer Frost, Carlos Valdes comme Cisco Ramon / Vibe, Tom Cavanagh comme Harrison Wells, Jesse L. Martin comme Joe West, Danielle Nicolet comme Cecile Horton, et Hartley Sawyer comme Ralph Dibny / Elongated Man.

Le Flash est diffusé le mardi à 20 h 00. sur The CW.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

