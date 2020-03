De nouvelles photos de tournage révélées du Loki de Marvel

Le tournage de la nouvelle série Disney + Original Marvel, Loki, est maintenant en cours et de nouvelles images de l’ensemble nous ont donné de nouvelles informations potentielles sur la série.

Ces photos montrent Loki dans des vêtements de bureau ordinaires et porte une veste avec le logo Time Variance Authority dessus. Il semble être en état d’arrestation ou travailler avec le T.V.A.

Nous avons également eu notre premier regard sur Sophie Di Martino et on ne sait pas quel personnage elle jouera, avec beaucoup spéculant que c’est soit Lady Sif ou Enchantress.

J’espère que nous en saurons plus bientôt.

Loki arrive à Disney + en 2021.

