De nouvelles photos flash taquinent le retour de deux méchants familiers

Nous n’avons même pas encore vu la première mi-saison, mais voici un aperçu de ce qui va arriver dans l’épisode après la prochaine Le flash. Comme ce sera la semaine de la Saint-Valentin, l’émission Scarlet Speedster proposera une heure sur le thème de la romance autour de Barry et Iris le jour de la date. Cependant, comme il s’agit de Central City, leurs plans seront anéantis par l’arrivée non pas d’un, mais de deux anciens ennemis.

Ces deux ennemis familiers sont les patrons du crime métahumain Amunet Black et Goldface. Cela marque la première apparition de Katee Sackhoff en tant que favorite des fans Amunet depuis son rôle récurrent dans la saison 4. Pendant ce temps, Goldface a fait ses débuts dans un épisode de la saison 5, joué par Damion Poitier – AKA Thanos dans The Avengers. La paire n’avait pas partagé l’écran auparavant, mais les deux personnages ont été établis comme ex-mari et femme. Alors, des étincelles pourraient-elles voler à nouveau dans cette sortie?

Jetez un œil à ce qui est en magasin dans l’épisode, intitulé «L’amour est un champ de bataille», dans la galerie ci-dessous:

Et assurez-vous de consulter le synopsis pendant que vous y êtes. Cette description révèle que l’intrigue B de la semaine impliquera que Frost devienne saisonnière et aidera Allegra à retrouver un amour perdu.

L’AMOUR EST DANS L’AIR – Barry (Grant Gustin) et Iris (Candice Patton) prévoient un dîner romantique pour la Saint-Valentin mais leur soirée est interrompue par un vieil ennemi – Amunet (star invitée Katee Sackhoff). Pendant ce temps, Frost (Danielle Panabaker) se met dans l’esprit des Fêtes et tente d’aider Allegra (star invitée Kayla Compton) à renouer avec un vieil amour. Sudz Sutherland a réalisé l’épisode écrit par Kelly Wheeler & Jeff Hersh (# 611). Date de diffusion originale 2/11/2020.

La première tranche post-«crise» de Le flash diffusé ce mardi, explorant le chagrin de Barry et de Team Flash à propos de la mort d’Oliver Queen et présentant également un camée de John Diggle d’Arrow. Jusqu’à présent, nous ne savons pas grand-chose sur la façon dont le redémarrage de la réalité a affecté le monde de cette émission, mais nous sommes sur le point de le découvrir dans quelques jours.