De nouvelles photos grisantes pour la péninsule continuent le voyage horrible

Péninsule, la suite des morts-vivants de Train to Busan, est sur le point de quitter la gare.

Avec une sortie en salles aux États-Unis déjà sur les cartes, la suite d’horreur de Yeon Sang-ho plongera profondément dans un monde déchiré par une épidémie de zombies. Jusqu’à présent, si familier. Mais l’original de 2016 était un film de zombies incroyablement unique et remarquablement bien conçu, nous avons donc de grands espoirs que Peninsula offrira plus de la même chose … dans le bon sens.

Prévue pour reprendre les choses quatre ans après Train to Busan, Peninsula n’est pas une suite au sens strict – du moins pas selon le réalisateur Yeon Sang-ho – compte tenu de la distribution différente des personnages. Cela ouvre la voie à une histoire totalement nouvelle, mais sur la base de ces photos de Screen Daily, elle conservera le même style et le rythme féroce que son prédécesseur.

Cela se passe quatre ans après Train To Busan, dans le même univers, mais ça ne continue pas l’histoire et a des personnages différents. L’autorité gouvernementale a été décimée après l’épidémie de zombies en Corée, et il ne reste plus que les caractéristiques géographiques de l’emplacement – c’est pourquoi le film s’appelle Peninsula.

Avec Gang Dong-won (1987: When The Day Comes) avec Lee Jung-hyun (The Battleship Island), Train to Busan: Peninsula se déroulera apparemment quatre ans après l’épidémie de zombies. Non seulement cela, mais avec un budget de l’ordre de 8 millions de dollars – deux fois celui de son prédécesseur – Penisula aura une portée beaucoup plus grande, car Jung-seok, un «ancien soldat qui a réussi à s’échapper à l’étranger, a pour mission de revenir en arrière et rencontre de façon inattendue des survivants. “

Péninsule devrait être lancé en Corée du Sud cet été, avec une sortie occidentale vraisemblablement prévue fin 2020. On pourrait espérer que le triomphe aux Oscars de Parasite suscitera plus d’intérêt pour le cinéma coréen, car Train to Busan était sans doute l’un des plus divertissants films d’horreur de 2016.