De nouvelles photos pourraient révéler le look de pingouin de Colin Farrell

La star de Batman Colin Farrell s’apprête à jouer The Penguin face à Robert Pattinson.

Alors que le tournage de The Batman commence à s’intensifier, nous regardons exactement à quoi ressembleront certains de nos héros et méchants préférés. Colin Farrell, qui devrait jouer le rôle du Pingouin en face de Bruce Wayne de Robert Pattinson, a récemment été aperçu à Los Angeles avec son nouveau look pour le film. Sur la base des photos, il semble que l’interprétation de Colin Farrell du pingouin aura des cheveux blanc argenté, un aspect différent de la couleur de cheveux noire typique de l’acteur irlandais.

Les photos ont été prises plus tôt cette semaine, et la coiffure de Colin Farrell est considérablement différente de la version Batman Returns du Penguin, qui avait de longues boucles avec des mèches de cheveux blancs et noirs. Vous pouvez consulter le look Pingouin de Colin Farrell pour The Batman ci-dessous.

Colin Farrell est un renard argenté alors que l'acteur de 43 ans se rend pour une tournée de café tôt le matin à Los Angeles

Colin Farrell a rejoint The Batman à la fin de l’année dernière aux côtés de Zoe Kravitz et Paul Dano, qui devraient jouer respectivement avec Catwoman et The Riddler. Il semble que Colin Farrell ait pris quelques kilos pour jouer au Pingouin, un rôle qui attend généralement de l’acteur qu’il soit un peu plus gros. On ne sait pas quand Colin Farrell se rendra au Royaume-Uni pour commencer à filmer The Batman, mais il est clair que sa préparation globale pour affronter le Pingouin a commencé.

Êtes-vous impatient de voir Pingouin de Colin Farrell affronter Dark Knight de Robert Pattinson dans The Batman? Sound-off dans les commentaires!

Les détails complets de l’intrigue pour The Batman sont gardés sous clé, mais il est connu que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et mettra en vedette une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, Jayme Lawson dans le rôle de Bella, John Turturro comme Carmine Falcone, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, Colin Farrell comme le Pingouin et Peter Sarsgaard.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur Colin Farrell et le Pingouin.

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de continuer à suivre Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

«Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.