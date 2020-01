De nouvelles preuves sur ce qui a éteint les dinosaures

Il y a plus de 65 millions d’années, un astéroïde de 14 kilomètres de diamètre, appelé Chicxulub, s’est écrasé au nord-ouest de la péninsule du Yucatan, provoquant l’extinction du Crétacé-Paléogène. L’impact a provoqué la projection de milliards de fragments de roche en fusion dans toutes les directions, à des milliers de kilomètres, tombant violemment sur tout ce qui se trouvait sur son passage. Une nouvelle étude révèle que, bien que Chicxulub soit la cause de l’extinction de masse, ce n’était pas la seule cause pour laquelle les dinosaures ne sont pas revenus sur Terre.

Au moment où Chicxulub est entré en collision dans le golfe du Mexique de l’autre côté de la planète, il y avait une intense activité volcanique. La lave couvrait une grande partie du sous-continent indien. Ouais Alors que la météorite a éliminé la plupart des dinosaures, le changement climatique provoqué par l’activité volcanique a été ce qui les a empêchés de récupérer après l’impact.

Pincelli Hull, professeur de paléontologie et de géologie à l’Université de Yale qui a dirigé les recherches, a expliqué que lui et son équipe avaient foré d’anciens sédiments océaniques dans l’Atlantique Nord (près de l’endroit où se trouvent les restes du Titanic). Hull explique que les sédiments trouvés se sont déposés au moment de l’extinction. Ils savaient que ces couches peuvent préserver des choses comme le plancton fossile, qui enregistre des informations sur les températures mondiales dans la composition chimique de leurs coquilles.

Le groupe a découvert que les températures mondiales étaient beaucoup plus basses au moment de l’extinction qu’elles ne l’auraient dû si les volcans avaient expulsé de grandes quantités de dioxyde de carbone. Le volcanisme, a expliqué le Dr Hull, a cessé de filtrer le dioxyde de carbone dans l’atmosphère environ 200 000 ans avant la fin du Crétacé et le début de l’âge des mammifères. Cela signifie que tout réchauffement nocif causé par le dioxyde de carbone était déjà terminé lorsque la météorite a frappé.

Les volcans peuvent faire éclater de la lave sans émettre de grandes quantités de gaz, “Ce qui suggère que le dioxyde de carbone et la lave ne sont pas nécessairement couplés”, a déclaré Michael Henehan, géochimiste au GFZ Helmholtz Center à Potsdam, en Allemagne, co-auteur de l’étude menée par une équipe l’année dernière a découvert que les océans étaient acidifiés juste après l’impact de l’astéroïde.

Ce réchauffement induit par le volcanisme, loin de l’extinction, blâme directement l’événement Chicxulub. “Je suis sûr que le débat se poursuivra, car il y a des voix profondément enracinées des deux côtés”, a déclaré le Dr Brusatte. “Mais il est de plus en plus difficile de comprendre que l’astéroïde était innocent.”

Après l’impact de la météorite, des éruptions volcaniques se sont poursuivies en Inde. Sur terre, les mammifères ont proliféré relativement rapidement, à l’échelle de centaines de milliers d’années, selon des recherches récentes. Dans les océans, les créatures marines comme le plancton ont mis environ deux millions d’années à se remettre complètement de la destruction.

Le Dr Hull soupçonne que les façons dont la vie a été récupérée sur terre et en mer peuvent avoir quelque chose à voir avec le changement climatique provoqué par le volcanisme qui s’est produit après l’extinction. Mais la raison précise de cela n’est pas claire.

