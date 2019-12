De nouvelles statues de Marvel Heroes seront bientôt disponibles chez Diamond Select

Les fans de Marvel ont été réveillés aujourd'hui par une surprise alors que Diamond Select Toys a laissé tomber une belle variété d'annonces de statues. Si vous ne saviez pas que Diamond Select Toys crée certaines des meilleures statues qui ne cassent pas la banque. Ils sont remplis de détails et sont de haute qualité et s'attendent à un prix plus élevé pour ce qu'ils offrent. Notre première sortie de statue plaira aux fans des années 90 un Jean Gray de X-Men: la série animée obtenir un buste aux couleurs vives. Nous pouvons voir Jean dans toute sa gloire costumée et même poser l'une de ses attaques télépathiques. Cette statue est limitée à seulement 3000 pièces, alors verrouillez la vôtre pendant que vous le pouvez. Elle est au prix de 54,99 $ et les précommandes sont situées ici.

Excelsior!





MARVEL COMIC BUSTE JEAN GRIS ANIMÉ

La gamme révolutionnaire de bustes X-Men de style animé se poursuit avec la rousse résidente des X-Men, Jean Gray! Comme si elle venait de sortir de l'écran du dessin animé à succès, Jean concentre ses capacités télépathiques dans ce buste en résine de 6 pouces, avec des détails de peinture inspirés de la sculpture et de l'animation. Limité à seulement 3 000 pièces, il est emballé dans une boîte de fenêtre en couleur avec un certificat d'authenticité. Conçu par Barry Bradfield, sculpté par Paul Harding.

Notre prochaine statue Marvel était à l'origine une exclusivité GameStop, mais il semble qu'elles le soient maintenant comme Crystalized Emma Frost fait connaître son apparence. Cette statue mesure 12 pouces de haut et présente son look classique des bandes dessinées. La touche cristalline est agréable avec sa statue et la rend très différente de ses autres statues publiées. La statue d'Emma Frost est au prix de 44,99 $ et la pré-commande est en direct et vous pouvez la trouver ici.

"C'est comme ça que j'ai survécu. Maintes et maintes fois. C'est mon secret. J'ai survécu parce que je l'avais voulu. … Comment ai-je survécu au feu apocalyptique? J'ai simplement refusé de ressentir les flammes »





MARVEL GALLERY COMIC EMMA FROST PVC STATUE

Essayez de garder votre esprit clair lorsque vous regardez cette sculpture de la femme fatale résidente des X-Men, Emma Frost! Représentant le télépathe puissant sous sa forme de diamant dur comme le roc, ce diorama d'environ 12 pouces propose des applications de sculpture et de peinture détaillées et est emballé dans une boîte de fenêtre en couleur. Conçu par César, sculpté par Alejandro Pereira. Anciennement une exclusivité GameStop.

Notre prochaine statue de héros Marvel est une surprise pour moi alors que Lucky Mojoverse Man et X-Men Longshot préférés de tous arrivent. C'est une statue assez incroyable de Diamond Select, je dois dire. Le positionnement de Longshot et la pose qu'ils lui ont donnée est juste et parfait pour n'importe quel affichage. Du détail à la base d'affichage, Diamon n'a pas retenu cette statue, je pense que les fans de Longshot peuvent l'apprécier. La statue Marve Comics Longshot est au prix de 44,99 $ et devrait être expédiée en juillet. Les pré-commandes sont déjà en ligne et vous pouvez les trouver ici.

"… tu dois juste naître chanceux, je suppose"





MARVEL GALLERY COMIC LONGSHOT PVC STATUE

L'homme le plus chanceux du Mojoverse est arrivé! Parfois, un membre de X-Men, Longshot, déchaîne une rafale de lames de lancement tout en sautant par-dessus Magog, un habitant du Mojo-World, dans ce diorama dynamique. Fabriqué en PVC de haute qualité, il présente des applications de sculpture et de peinture détaillées et est emballé dans une boîte de fenêtre en couleur. Conçu par César, sculpté par Alejandro Pereira.

Le roi de Wakanda est la dernière statue annoncée par Diamond Select Toys dans la catégorie Marvel. Cette statue est hors de leur ligne de premier ordre, donc il vous en coûtera 134,99 $ pour l'obtenir. J'adore la pose dans laquelle ils l'ont mis et la base d'affichage est parfaitement conçue. l'ambiance jungle ajoutée donne un air de défi et une texture supplémentaire à cette statue. Les fans de Black Panther devraient ajouter cette statue à leur collection dès que possible. Les précommandes sont déjà en ligne et vous pouvez les trouver ici.

Wakanda Forever!





COLLECTION MARVEL PREMIER STATUE COMIC BLACK PANTHER

La panthère noire prend une pose au milieu de la verdure de Wakanda dans cette élégante statue. Mesurant environ 11 pouces de hauteur, cette pièce est faite de résine de haute qualité et présente des applications détaillées de sculpture et de peinture. Il est limité à 3 000 pièces et est emballé dans une boîte en couleur avec un certificat d'authenticité numéroté à la main. Sculpté à la main par Clayburn Moore.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!