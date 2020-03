De nouvelles vidéos Xbox Series X passionnantes montrent le gameplay, des temps de chargement rapides, plus – .

Les premières vidéos pratiques du matériel et du gameplay de la Xbox Series X sont apparues en ligne lundi.

Les vidéos montrent la Xbox Series X démontée et reconstruite, ainsi que la taille de la console par rapport à la Xbox One X et un aperçu du contrôleur mis à jour.

Le gameplay de la Xbox Series X montre comment le nouveau matériel améliorera les anciens jeux.

En plus de partager les spécifications techniques et les composants internes de la Xbox Series X lundi, Microsoft a également donné à quelques publications sélectionnées et YouTubers la possibilité de se familiariser avec la console de nouvelle génération pour la toute première fois. Bien que le billet de blog soit extrêmement détaillé, il ne proposait que quelques captures d’écran, mais de nouvelles vidéos de Digital Foundry et Austin Evans nous montrent en fait ce dont la Xbox Series X est capable en temps réel.

La première vidéo sur laquelle nous nous concentrerons est la Digital Foundry Direct, dans laquelle nous pouvons voir comment la Xbox Series X est physiquement construite avec chacun de ses composants collés ensemble et empilés les uns sur les autres avant de glisser dans son boîtier. En parlant de ce cas, Digital Foundry note que la conception générale de la Xbox Series X est étonnamment similaire à celle de la Xbox One X, malgré le changement de facteur de forme. Et quant à la taille de la nouvelle Xbox Series X, Digital Foundry dit que la comparaison la plus appropriée est deux Nintendo GameCubes empilés comme une tour:

Environ seize minutes plus tard, nous voyons également la manette qui sera livrée avec la Xbox Series X plus en détail que par le passé. Bien qu’il semble presque identique à la manette sans fil Xbox One en un coup d’œil, le D-pad a subi une cure de jouvence importante – que Digital Foundry décrit comme un mélange entre le D-pad circulaire en métal qui peut être installé sur la manette Xbox One Elite et le D-pad plus traditionnel – et il y a aussi un nouveau bouton de partage dédié au centre du contrôleur pour correspondre au Switch et à la PS4.

Digital Foundry a poursuivi son voyage pour voir la Xbox Series X avec une ventilation détaillée des spécifications et du matériel:

Bien que les vidéos d’Austin Evans couvrent à peu près le même terrain que les vidéos de Digital Foundry, vous pourriez voir quelques nouveaux angles et apprendre de nouvelles informations sur la Xbox Series X. La première vidéo comprend également une interview de Jason Ronald, directeur du programme Gestion au sein de la Team Xbox, dans laquelle Ronald confirme (une fois pour toutes) que la nouvelle génération est simplement appelée «Xbox», et la Xbox Series X est la première console de cette génération:

Evans a également téléchargé plus de dix minutes de jeu ininterrompu sur la Xbox Series X:

Enfin, l’équipe Xbox a également téléchargé quelques vidéos sur la chaîne Xbox officielle – des démos techniques de temps de chargement plus rapides que les joueurs connaîtront sur la Xbox Series X et la fonction de reprise rapide qui leur permettra de basculer entre plusieurs jeux à la volée. sans avoir à fermer d’autres logiciels:

Nous n’avons encore vu aucun jeu conçu pour la Xbox Series X en action, mais nous savons maintenant pratiquement tout ce qu’il y a à savoir sur le matériel et les logiciels qui alimentent la console de nouvelle génération. Il y aura certainement plus à venir, et nous espérons voir le gameplay des titres à venir cet été lors de l’événement numérique remplaçant l’E3 2020.

