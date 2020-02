De plus en plus beau! L’ex-femme de Luis Fonsi en minijupe blanche et minuscule Wow!

Personne ne l’arrête plus! L’ex-femme de Luis Fonsi portait une mini-jupe de crise cardiaque!

2 février 202012: 30

Actrice et pom-pom girl portoricaine Adamari López Il capture de plus en plus d’adeptes avec son programme de perte de poids progressive, qui lui montre de plus en plus de meilleurs résultats.

Ces derniers jours, tous les regards de l’ex-femme de Luis Fonsi Ils ont attiré beaucoup d’attention non seulement en raison de leur apparence mais aussi en raison de la sécurité qu’il projette.

Le plus récent était un ensemble de jupe blanche qui a fait une crise cardiaque! et cela, comme prévu, a généré des milliers de commentaires positifs.

«Comme c’est majestueux et beau», «Chaque jour, tu es plus belle,« Wow, comme c’est beau »,« Tu es belle dans ces vêtements, tu es belle »,« BELLE, BELLE, RADIANTE, habillée SPECTACULAIRE », étaient plusieurs des commentaires qu’elle a reçus .

Son programme de perte de poids gagne de plus en plus d’adeptes, en fait, avec le label #ElRetoDeAda, beaucoup ont exprimé leur désir de rejoindre. Et ce n’est pas pour moins, car Adamari continue de montrer des progrès et à chaque fois il montre plus spectaculaire.

